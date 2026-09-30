दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर बड़ा फैसला, अब AI संभालेगा यातायात! केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को दी मंजूरी

Delhi Traffic News: दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के लिए 1,789.52 करोड़ के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (Intelligent Traffic Management System) को मंजूरी दी है. दिल्ली के 42 प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर इस सिस्टम में शामिल किए जाएंगे. पूरा प्रोजेक्ट तीन चरणों में लागू किया जाएगा.

इस सिस्टम के जरिए दिल्ली का ट्रैफिक रियल टाइम में मॉनिटर और मैनेज किया जाएगा. ट्रैफिक सिग्नल अब AI आधारित Adaptive Traffic Signals के जरिए ट्रैफिक के हिसाब से बदले जा सकेंगे. यानी जिस सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक होगा, वहां सिग्नल को उसी हिसाब से एडजस्ट करने में मदद मिलेगी. टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन भी कराया जाएगा.

रियल टाइम ट्रैफिक की मिलेगी जानकारी

वहीं लोगों को रियल टाइम ट्रैफिक की जानकारी मिलेगी, जिससे सफर को सुरक्षित और आसान बनाने में मदद मिलेगी. इस सिस्टम से एम्बुलेंस को प्राथमिकता से रास्ता दिलाने में भी मदद मिलेगी. सड़क पर जाम, दुर्घटना या किसी अन्य घटना की स्थिति में जल्द रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी.

यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, जैसे रेड-लाइट जंपिंग, तेज रफ्तार, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, अवैध पार्किंग, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का पता लगाकर नियमों को ऑटोमैटिक तरीके से लागू करने में मदद करेगा.

नियम तोड़ने वालों की करेगा पहचान

एआई पर आधारित एनालिटिक्स चोरी हुई, ब्लैकलिस्टेड और हॉट-लिस्टेड गाड़ियों, बार-बार नियम तोड़ने वालों और हिट-एंड-रन मामलों से जुड़ी गाड़ियों की पहचान करने में भी मदद करेगा.

सरकार के मुताबिक, दिल्ली में गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की तुलना में बहुत ज्यादा रही है, जबकि ट्रैफिक मैनेजमेंट अभी भी काफी हद तक तय सिग्नल टाइमिंग और मैन्युअल दखल पर निर्भर है. ऐसे में यह नया सिस्टम सड़क की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है.