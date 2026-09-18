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Delhi Traffic Alert: DU चुनाव ने बढ़ाई ट्रैफिक की टेंशन, दिल्ली के इन इलाकों में आज रहेगा दबाव

Delhi Traffic Alert: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव की वजह से आज, 18 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के आसपास ट्रैफिक पर असर पड़ने की उम्मीद है.

By: Heena Khan | Published: September 18, 2026 1:17:57 PM IST

delhi traffic news
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Delhi Traffic Alert: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) चुनाव की वजह से आज, 18 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के आसपास ट्रैफिक पर असर पड़ने की उम्मीद है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें साउथ कैंपस इलाके और आस-पास के इलाकों से गुजरने वाले यात्रियों से अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करने को कहा गया है. यूनिवर्सिटी के आसपास चुनाव से जुड़ी हलचल की उम्मीद के चलते, गाड़ी चलाने वालों को इलाके की कुछ खास सड़कों पर ट्रैफिक धीमा और देरी का सामना करना पड़ सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जल्दी निकलें और अपनी मंज़िल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा समय लें.

RTR मार्ग, रिंग रोड समेत कई इलाके प्रभावित

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, दो खास रास्तों पर जाम लगने की उम्मीद है:

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रिंग रोड: मोती बाग से धौला कुआं तक

ये रास्ते साउथ दिल्ली इलाके से गुजरने वाले यात्रियों के लिए ज़रूरी हैं, और दिन में ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है.

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ज़्यादा ट्रैफिक कर्मचारी तैनात

ट्रैफिक में उम्मीद से ज़्यादा बढ़ोतरी को मैनेज करने और गाड़ियों की आवाजाही को आसान बनाए रखने के लिए, प्रभावित इलाकों में और ट्रैफिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं. ट्रैफिक कर्मचारी आवाजाही को कंट्रोल करेंगे और DUSU चुनाव से जुड़ी एक्टिविटी के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने में मदद करेंगे. प्रभावित हिस्सों से गुज़रने वाले गाड़ी चलाने वालों को सलाह दी गई है कि वे ज़मीन पर मौजूद ट्रैफिक कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और ट्रैफिक मैनेजमेंट के तरीकों में सहयोग करें.

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Tags: Delhi traffic alertDUSU Election 2026
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