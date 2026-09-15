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Delhi Traffic Alert: दिल्ली में ट्रैफिक का झटका! मदनपुर खादर रोड बंद, सराय काले खां-आश्रम जाने वालों की बढ़ी मुश्किल

Delhi Traffic Alert: इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आश्रम और सराय काले खां की तरफ जाने वाले लोगों को अपने रास्ते के बारे में दोबारा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि NHAI हाईवे का एक हिस्सा मदनपुर खादर पर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है.

By: Heena Khan | Published: September 15, 2026 2:18:31 PM IST

Delhi Traffic Advisory
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Delhi Traffic Alert: इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आश्रम और सराय काले खां की तरफ जाने वाले लोगों को अपने रास्ते के बारे में दोबारा सोचना पड़ सकता है, क्योंकि NHAI हाईवे का एक हिस्सा मदनपुर खादर पर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है. इस बंद होने से जैतपुर से सराय काले खां और आश्रम की तरफ जाने वाले ट्रैफिक पर असर पड़ेगा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को प्रभावित हिस्से से बचने में मदद के लिए डायवर्जन एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, अगली जानकारी मिलने तक यह बंद रहेगा. आने-जाने वालों से कहा गया है कि वे बताए गए दूसरे रास्ते पर चलें और साइट पर ट्रैफिक साइन और डायरेक्शन देखें.

कौन सा हिस्सा बंद किया गया है?

प्रभावित हिस्सा जैतपुर से मदनपुर खादर में सराय काले खां/आश्रम की तरफ NHAI हाईवे (दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे) है. इस रास्ते से जाने वाले गाड़ी चलाने वालों को सलाह दी गई है कि वे बंद हिस्से का इस्तेमाल न करें और इसके बजाय अपनी मंज़िल की ओर जाने के लिए तय डायवर्जन लें. आश्रम और सराय काले खां की ओर जाने वाले लोगों को कालिंदी कुंज और मथुरा रोड होते हुए सर्विस रोड का इस्तेमाल करना चाहिए. यह दूसरा रास्ता गाड़ी चलाने वालों को कुछ समय के लिए बंद होने से बचाने और जब तक प्रभावित हिस्सा बंद है, तब तक अपनी यात्रा जारी रखने में मदद करने के लिए है.

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ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आने-जाने वालों से अपनी यात्रा पहले से प्लान करने और इलाके में लगे डायवर्जन साइन और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है. गाड़ी चलाने वालों से यह भी कहा गया है कि वे सब्र रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और प्रभावित हिस्से के आसपास तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों के साथ सहयोग करें.

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Tags: delhi newsDelhi traffic alert
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