Delhi: 12 से 15 अगस्त तक सड़कों पर बढ़ेगा ट्रैफिक, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें ये एडवाइजरी, वरना जाम से हो जाएंगे परेशान

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली का ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है क्योंकि भारत व्यापार महोत्सव 2026 12 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में शुरू होने वाला है. चार दिन के इस इवेंट में लगभग 20,000 से 25,000 लोगों के आने की संभावना है. इससे प्रगति मैदान और आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ सकता है.

इन सड़कों से बचें

अपनी एडवाइजरी में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि आने-जाने वालों को इवेंट के दौरान मथुरा रोड और भैरों मार्ग से बचने की सलाह दी जाती है. इसमें कहा गया है कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच इन सड़कों और आस-पास के इलाकों में किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी.

इन इलाकों में पार्क की गई गाड़ियों को टो किया जा सकता है और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. टो की गई गाड़ियों को भैरों मंदिर के सामने ट्रैफिक पिट में ले जाया जाएगा.

TRAFFIC ADVISORY Traffic movement around Bharat Mandapam, Pragati Maidan is likely to be affected from 12.08.2026 to 15.08.2026 (0900 Hrs–1900 Hrs) due to Bharat Vyapar Mahotsav 2026, with 20,000–25,000 participants expected. 📍ADVISORY

•Avoid Mathura Road & Bharion Marg… pic.twitter.com/QpcODMzU0k — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 10, 2026

दूसरे रास्ते

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आने-जाने वालों को सलाह दी है कि वे रिंग रोड को एक दूसरे रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करें और जहां तक ​​हो सके प्रभावित सड़कों से बचें. आने-जाने वालों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है. ISBTs, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने वालों को अपनी यात्रा पहले से प्लान कर लेनी चाहिए और अपनी मंज़िल तक पहुंचने के लिए काफ़ी समय लेकर निकलना चाहिए.

दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने कहा गाड़ी चलाने वालों से रिक्वेस्ट है कि वे सब्र रखें, ट्रैफ़िक नियमों का पालन करें और एक आसान अनुभव के लिए ट्रैफ़िक कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। खास चौराहों पर तैनात पुलिस के निर्देशों का पालन करें.

भारत व्यापार महोत्सव 2026 के बारे में

भारत व्यापार महोत्सव 2026, जिसे इंडियन बिज़नेस एक्सपो के नाम से भी जाना जाता है, ‘मेक इन इंडिया’ पहल पर फ़ोकस करने वाला एक बड़ा ट्रेड इवेंट है. यह देश भर के व्यापारियों, MSMEs, मैन्युफ़ैक्चरर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, संस्थानों और पॉलिसीमेकर्स को एक छत के नीचे लाएगा.

ऑफ़िशियल वेबसाइट के अनुसार, भारत व्यापार महोत्सव में एग्ज़िबिशन, बिज़नेस नेटवर्किंग, कॉन्फ़्रेंस, इन्वेस्टमेंट के मौके और कल्चरल प्रोग्राम होंगे. इस इवेंट का मकसद देश के ट्रेड इकोसिस्टम को सपोर्ट करना और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विज़न को बढ़ावा देना है.