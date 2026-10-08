Home > दिल्ली > Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज इन रास्तों पर बढ़ेगी परेशानी! Rajghat से लेकर Connaught Place के पास ट्रैफिक डायवर्जन जारी

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज इन रास्तों पर बढ़ेगी परेशानी! Rajghat से लेकर Connaught Place के पास ट्रैफिक डायवर्जन जारी

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली के यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट देते हुए, ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को ज़ाकिर हुसैन कॉलेज की छात्राओं की एक सिंबॉलिक रैली के सिलसिले में कई सड़कों पर पाबंदियों की घोषणा की.

By: Heena Khan | Published: October 8, 2026 12:39:47 PM IST

Delhi Traffic Advisory
Delhi Traffic Advisory


Delhi Traffic Advisory: दिल्ली के यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट देते हुए, ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को ज़ाकिर हुसैन कॉलेज की छात्राओं की एक सिंबॉलिक रैली के सिलसिले में कई सड़कों पर पाबंदियों की घोषणा की. जानकारी देते हुए, अथॉरिटी ने कहा कि गाड़ियों की आवाजाही दो घंटे के लिए रोक दी जाएगी. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को अपडेट रहने और भीड़ से बचने के लिए दूसरे रास्तों से यात्रा करने की सलाह भी दी.

इन रास्तों पर पाबंदी

जानकारी देते हुए, ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि JLN मार्ग, मिंटो रोड और महाराजा रणजीत सिंह मार्ग सहित कई रास्तों पर आवाजाही पर असर पड़ने की संभावना है. इसमें कहा गया है कि पाबंदियां दोपहर 1.30 बजे से 3.30 बजे के बीच दो घंटे तक लागू रहेंगी. ट्रैफिक पुलिस ने X पर अपनी पोस्ट में लिखा, “ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की छात्राओं की एक सिंबॉलिक रैली के सिलसिले में, JLN मार्ग, मिंटो रोड और महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर 13:30 बजे से 15:30 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है.”

You Might Be Interested In

यात्रियों के लिए सलाह

अधिकारी ने यात्रियों को सलाह दी कि वे इन रास्तों से बचें, दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें और किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा पहले से प्लान करें. यात्रियों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे गाड़ियों की आसान आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. ट्रैफिक पुलिस ने आगे कहा, “जहां तक ​​हो सके दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें, अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.” ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को रियल-टाइम अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल साइट्स को ट्रैक करने की भी सलाह दी. इसके अलावा, लोग पाबंदियों से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए 1095 और 011-25844444 पर भी डायल कर सकते हैं.

Salman से भी ज्यादा ‘पजेसिव’ थे Nana Patekar, छोटे कपड़े पहनने पर थी आपत्ति; 20 साला छोटी एक्ट्रेस को कर रहे थे डेट

दिल्ली ट्रैफिक: डायवर्जन देखे

  • गुरु नानक चौक से कमला मार्केट राउंडअबाउट की तरफ जाने वाली गाड़ियों को गुरु नानक चौक से महाराजा रणजीत सिंह मार्ग की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.
  • ट्रैफिक को कमला मार्केट राउंडअबाउट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी और रैली को आसानी से और सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए मिंटो रोड राउंडअबाउट की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.

Nana Patekar ने अपने घर पर नॉनवेज खिलाकर प्रोड्यूसर से ही धुलवाए थे बर्तन, सिर्फ एक्टर Paresh Rawal जानते हैं ‘उसका’ नाम

Tags: Delhi Traffic Advisoryjantar mantar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग

October 7, 2026

इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें

October 7, 2026

कौन हैं जूही भट्ट?

October 7, 2026

किरण राव ने Gen Z की डेटिंग पर क्या कहा?

October 6, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों मांगा सलमान खान से जवाब?

October 6, 2026

संजय मिश्रा की 5 बेस्ट फिल्में

October 6, 2026
Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज इन रास्तों पर बढ़ेगी परेशानी! Rajghat से लेकर Connaught Place के पास ट्रैफिक डायवर्जन जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज इन रास्तों पर बढ़ेगी परेशानी! Rajghat से लेकर Connaught Place के पास ट्रैफिक डायवर्जन जारी
Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज इन रास्तों पर बढ़ेगी परेशानी! Rajghat से लेकर Connaught Place के पास ट्रैफिक डायवर्जन जारी
Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज इन रास्तों पर बढ़ेगी परेशानी! Rajghat से लेकर Connaught Place के पास ट्रैफिक डायवर्जन जारी
Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज इन रास्तों पर बढ़ेगी परेशानी! Rajghat से लेकर Connaught Place के पास ट्रैफिक डायवर्जन जारी
Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज इन रास्तों पर बढ़ेगी परेशानी! Rajghat से लेकर Connaught Place के पास ट्रैफिक डायवर्जन जारी