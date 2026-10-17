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Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में ट्रैफिक जाम से बचना है तो ध्यान दें! 16-20 अक्टूबर तक इन इलाकों में प्रतिबंध

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि दुर्गा पूजा समारोह के मद्देनजर 16 से 20 अक्टूबर तक चित्तरंजन पार्क (CR पार्क) और ग्रेटर कैलाश-II में ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी. ये पाबंदियां रोजाना शाम 4 बजे से आधी रात तक लागू रहेंगी.

By: Heena Khan | Published: October 17, 2026 8:30:12 AM IST

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Delhi Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि दुर्गा पूजा समारोह के मद्देनजर 16 से 20 अक्टूबर तक चित्तरंजन पार्क (CR पार्क) और ग्रेटर कैलाश-II में ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी. ये पाबंदियां रोजाना शाम 4 बजे से आधी रात तक लागू रहेंगी. एडवाइजरी में कहा गया है, ‘दक्षिण दिल्ली के चित्तरंजन पार्क (C.R. पार्क) और ग्रेटर कैलाश-II इलाकों में दुर्गा पूजा समारोहों के मद्देनजर, दिल्ली और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में भक्तों और आगंतुकों के पूजा पंडालों में आने की उम्मीद है.’ इसमें आगे कहा गया है, ‘पंडाल रिहायशी कॉलोनियों के अंदर हैं, जहां सड़क पर जगह कम है और कोई विज़िटर पार्किंग एरिया नहीं है. शाम के समय भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की उम्मीद है.’

कौन सी सड़कें प्रभावित हो सकती हैं?

वसंत विहार और मोदी मिल फ्लाईओवर के बीच आउटर रिंग रोड सहित कई सड़कों और हिस्सों पर भारी ट्रैफिक की उम्मीद है; CR पार्क के पास लाला लाजपत राय मार्ग; रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के बीच अगस्त क्रांति मार्ग; और खानपुर और जामिया हमदर्द के बीच महरौली-बदरपुर रोड. DDA फ्लैट्स, कालकाजी और जामिया हमदर्द के बीच गुरु रविदास मार्ग; खानपुर और चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के बीच लाल बहादुर शास्त्री मार्ग; चिराग दिल्ली फ्लाईओवर और मूलचंद फ्लाईओवर के बीच जोसिप ब्रोज़ टीटो मार्ग; और CR पार्क और ग्रेटर कैलाश-II के आसपास की अंदरूनी सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम हो सकता है.

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दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें

ट्रैफिक पुलिस ने भक्तों और आने-जाने वालों को CR पार्क पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. आने-जाने वाले ग्रेटर कैलाश या नेहरू एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन पर उतरकर पंडालों तक पैदल जा सकते हैं. आने-जाने वालों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा जल्दी शुरू करें, ज़्यादा समय लेकर चलें, जब तक ज़रूरी न हो, प्रभावित सड़कों से बचें और ट्रैफिक कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें. एडवाइजरी में गाड़ी चलाने वालों से यह भी कहा गया है कि वे प्राइवेट गाड़ियां CR पार्क में न ले जाएं, पंडालों के पास सड़कों या फुटपाथ पर पार्क न करें, या पैसेंजर को उतारने के लिए मेन रोड पर टैक्सी और ऑटोरिक्शा न रोकें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आने-जाने वालों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और इलाके में तैनात पुलिसवालों के साथ सहयोग करें.

Tags: delhi newsDurga PujaTraffic Advisory
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