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Delhi Traffic Advisory: ‘चलो संसद’ मार्च और मानसून सत्र…, दिल्ली की सड़कों पर ब्रेक; निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने लोगों से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करने, यातायात नियमों का पालन करने और डायवर्जन व जाम की ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चैनलों पर भरोसा करने की अपील की है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 20, 2026 9:18:58 AM IST

'चलो संसद' मार्च और मानसून सत्र..., दिल्ली की सड़कों पर ब्रेक; निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
'चलो संसद' मार्च और मानसून सत्र..., दिल्ली की सड़कों पर ब्रेक; निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी


Delhi Traffic Advisory: देश की राजधानी दिल्ली में आज 20 जुलाई, सोमवार को एक बेहद बड़ा दिन होने वाला है. एक तरफ आज से मानसून सत्र की शुरूआत होने जा रही है. वहीं दूसरी तरफ जंतर-मंतर पर आज हजारों युवा एक साथ मिलकर संसद की तरफ शांतिपूर्ण मार्च करने वाले हैं. 

दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी 

सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों के प्रस्तावित संसद मार्च के कारण दिल्ली पुलिस ने एहतिहात बरतते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी लागू की है. ताकी दिल्ली के नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सलाह दी गई है कि दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है. कई जगहों पर आवाजाही भी पूरी तरह से रोक दी गई है. ऐसे में घरों से बाहर जाने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर पढ़ लें. 

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किन सड़कों पर लग सकता है जाम?

एडवाइजरी के मुताबिक, पार्लियामेंट के आस-पास की कई सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Police) ने आने-जाने वालों से कहा कि वे जितना हो सके रफी ​​मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आज़ाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोक रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाब गंज गुरुद्वारा रोड से बचें. इन हिस्सों में पार्लियामेंट मेंबर और दूसरे बड़े लोगों के आने-जाने के दौरान अक्सर ट्रैफिक कंट्रोल की दिक्कत हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Sonam Wangchuk Hunger Strike: 3 मांगें मानीं तो आज खत्म हो सकता है सोनम वांगचुक का अनशन, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी देना होगा साथ

इन खास जंक्शनों से बचें

सेंट्रल दिल्ली से गुज़रने वाले लोगों से कहा गया है कि वे विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन, सुनहरी मस्जिद, पटेल चौक, भगत सिंह चौक, प्राइम चौक, GRG और जलेबी चौक से बचें, खासकर पीक आवर्स में. लुटियंस दिल्ली में ऑफिस या कमर्शियल एरिया में जाने वालों को एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम का ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें: Parliament Monsoon Session: संसद के मॉनसून सत्र की आज से होगी शुरुआत, यहां जानें – क्या है सरकार का एजेंडा?

Tags: CJPDelhi Traffic Advisoryhome-hero-pos-1Monsoon Session 2026Parliament Monsoon Session 2026
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