Delhi Traffic Advisory: ‘चलो संसद’ मार्च और मानसून सत्र…, दिल्ली की सड़कों पर ब्रेक; निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: देश की राजधानी दिल्ली में आज 20 जुलाई, सोमवार को एक बेहद बड़ा दिन होने वाला है. एक तरफ आज से मानसून सत्र की शुरूआत होने जा रही है. वहीं दूसरी तरफ जंतर-मंतर पर आज हजारों युवा एक साथ मिलकर संसद की तरफ शांतिपूर्ण मार्च करने वाले हैं.

दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों के प्रस्तावित संसद मार्च के कारण दिल्ली पुलिस ने एहतिहात बरतते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी लागू की है. ताकी दिल्ली के नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सलाह दी गई है कि दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है. कई जगहों पर आवाजाही भी पूरी तरह से रोक दी गई है. ऐसे में घरों से बाहर जाने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर पढ़ लें.

TRAFFIC ADVISORY Special traffic arrangements will be in place during the Monsoon Session of Parliament 2026, commencing from 20.07.2026 in the jurisdiction of New Delhi Range. Heavy vehicular movement and traffic restrictions are expected in and around the Parliament area.… pic.twitter.com/rAKiZfLBAV — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 18, 2026

किन सड़कों पर लग सकता है जाम?

एडवाइजरी के मुताबिक, पार्लियामेंट के आस-पास की कई सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Police) ने आने-जाने वालों से कहा कि वे जितना हो सके रफी ​​मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आज़ाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, अशोक रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाब गंज गुरुद्वारा रोड से बचें. इन हिस्सों में पार्लियामेंट मेंबर और दूसरे बड़े लोगों के आने-जाने के दौरान अक्सर ट्रैफिक कंट्रोल की दिक्कत हो सकती है.

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इन खास जंक्शनों से बचें

सेंट्रल दिल्ली से गुज़रने वाले लोगों से कहा गया है कि वे विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन, सुनहरी मस्जिद, पटेल चौक, भगत सिंह चौक, प्राइम चौक, GRG और जलेबी चौक से बचें, खासकर पीक आवर्स में. लुटियंस दिल्ली में ऑफिस या कमर्शियल एरिया में जाने वालों को एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम का ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

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