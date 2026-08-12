Delhi Traffic Advisory: दिल्लीवालों के लिए जरूरी खबर! स्वतंत्रता दिवस रिहर्सल के चलते लाल किले के पास बदलेगी यातायात व्यवस्था

Delhi Traffic Advisory: ट्रैफ़िक पुलिस की एडवाइज़री के अनुसार, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल-ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए बुधवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में ट्रैफ़िक पर पाबंदियां लगाई जाएंगी. दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की एडवाइज़री के मुताबिक, लाल किले के आस-पास की सड़कें सुबह 4 बजे से 10 बजे तक आम ट्रैफ़िक के लिए बंद रहेंगी और इन रास्तों पर सिर्फ़ उन्हीं गाड़ियों को जाने की इजाज़त होगी जिन पर रिहर्सल का वैलिड लेबल लगा होगा.

एडवाइज़री में कहा गया है, 13 अगस्त 2026 को इस आयोजन के लिए फुल-ड्रेस रिहर्सल की जाएगी. इसलिए, जनता की सुविधा और सुरक्षा कारणों से, 13 अगस्त 2026 को लाल किले के आस-पास कुछ ट्रैफ़िक पाबंदियां लगाई गई हैं.

सड़कें बंद और डायवर्जन

बुधवार को सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच लाल किले के आस-पास के जिन रास्तों पर असर पड़ेगा, वे ये हैं:

दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग.

GPO दिल्ली से छत्ता रेल चौक तक लोथियन रोड.

H.C. सेन मार्ग से यमुना बाज़ार चौक तक S.P. मुखर्जी मार्ग.

फाउंटेन चौक से लाल किले तक चांदनी चौक रोड.

रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग.

एस्प्लेनेड रोड और नेताजी सुभाष मार्ग तक इसकी लिंक रोड.

राजघाट से ISBT तक रिंग रोड.

लाल किले के आस-पास की सड़कों के अलावा, जिन गाड़ियों पर पार्किंग लेबल नहीं हैं, उन्हें C-हेक्सागन इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, W पॉइंट, A पॉइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, BSZ मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और J.L. नेहरू मार्ग से भी बचना चाहिए. यात्रियों को निज़ामुद्दीन खट्टा और ISBT कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड और निज़ामुद्दीन खट्टा व ISBT कश्मीरी गेट से सलीमगढ़ बाईपास होते हुए आउटर रिंग रोड से भी बचने की ज़रूरत होगी.

Mirzapur Movie Trailer Review: 98, 99, 400… मुन्ना भैया ने मचाया गदर, ‘मिर्जापुर’ की गद्दी को लेकर भिड़ेंगे कालीन भैया और यादव जी?

कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और सिटी बसों की आवाजाही पर पाबंदियां

एडवाइजरी के मुताबिक, 12 अगस्त की आधी रात से 13 अगस्त की सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. इसी दौरान महाराणा प्रताप ISBT और सराय काले खां ISBT के बीच अंतर-राज्यीय बसों को चलने की इजाजत नहीं होगी.

DTC बसों समेत लोकल बसें आधी रात से सुबह 11 बजे तक ISBT कश्मीरी गेट और NH-24/NH-9 या निजामुद्दीन खट्टा पर NH ‘T’ पॉइंट के बीच रिंग रोड पर नहीं चलेंगी और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करेंगी. जो बसें आमतौर पर लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन तक जाती हैं, उन्हें तय पॉइंट्स पर ही रोक दिया जाएगा. 13 अगस्त को सुबह 11 बजे के बाद बस सेवा सामान्य हो जाएगी.

Mumbai Fire: 11वीं मंजिल पर लगी आग! बंद कमरे में धधकती लपटों के बीच झुलस गया ढाई साल का बच्चा; बाहर चीखता रह गया परिवार