Delhi traffic Advisory: रास्ते बंद, जाम तय! 26 जनवरी के दिन बाहर निकलने से पहले दिल्ली-नोएडा वाले पढ़लें ये खबर

Republic Day 2026: देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए तैयारियां तेज़ हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है. परेड और उससे पहले होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर एरिया में ट्रैफिक कंट्रोल और रूट डायवर्जन लागू रहेगा. ट्रैफिक डीसीपी मनीषा सिंह के अनुसार यह ट्रैफिक प्लान 22 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू रहेगा. 22 जनवरी की रात 10 बजे से 23 जनवरी को रिहर्सल खत्म होने तक और 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी को परेड समाप्त होने तक विशेष प्रतिबंध रहेंगे. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस दौरान अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और अनावश्यक परेशानी से बचें.

मालवाहक वाहनों पर पूरी तरह रोक

इन दिनों के दौरान गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली जाने वाले या दिल्ली होकर आगे जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसमें हल्के, मध्यम और भारी सभी तरह के गुड्स व्हीकल शामिल हैं. सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है और ऐसे वाहनों को तय किए गए डायवर्जन रूट से ही गुजरना होगा. हालांकि राहत की बात यह है कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है. पुलिस का कहना है कि यह व्यवस्था लोगों की सुरक्षा और परेड को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जरूरी है. आम नागरिकों से सहयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है.

बॉर्डर्स पर डायवर्जन और हेल्पलाइन सुविधा

दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर भी ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजे जाएंगे. डीएनडी फ्लाईवे से दिल्ली जाने वाले वाहनों को डीएनडी टोल प्लाजा से ही यू-टर्न लेना होगा. कालिंदी कुंज बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को यमुना नदी से पहले अंडरपास से डायवर्ट किया जाएगा. वहीं यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन फलेदा कट या जीरो पॉइंट से होते हुए वैकल्पिक मार्गों पर भेजे जाएंगे. किसी भी ट्रैफिक समस्या या मदद के लिए लोग ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं. पुलिस ने कहा है कि जनता के सहयोग से ही यह बड़ा आयोजन सफल हो पाएगा.