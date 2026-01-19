Home > दिल्ली > Delhi Traffic Advisory: आज दिल्ली के इन रूट्स का न करें इस्तेमाल, वरना जाम में बिताना पड़ेगा पूरा दिन; जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory for Republic Day 2026: नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. रिहर्सल 19 से 21 जनवरी तक कर्तव्य पथ पर होगी, जिसमें विजय चौक से इंडिया गेट तक का इलाका शामिल होगा.

By: Preeti Rajput | Last Updated: January 19, 2026 12:26:59 PM IST

Delhi Traffic Advisory for Republic Day 2026: दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल को देखते हुए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सेंट्रल और नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. रिहर्सल 19 से 21 जनवरी तक कर्तव्य पथ पर होगी, जिसमें विजय चौक से इंडिया गेट तक का इलाका शामिल होगा. परेड का रूट विजय चौक-कर्तव्य पथ से ‘सी’ हेक्सागन तक होगा.

परेड की वजह से जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी

परेड को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इन दिनों सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच कर्तव्य पथ-रफी मार्ग, कर्तव्य पथ-जनपथ, कर्तव्य पथ-मानसिंह रोड और कर्तव्य पथ-सी-हेक्सागन क्रॉसिंग पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे. एडवाइजरी में कहा गया है कि इस दौरान विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा. 

इन सड़कों का कर सकते हैं उपयोग

ट्रैफिक को उसी हिसाब से डायवर्ट किया जाएगा, और आस-पास की सड़कों पर जाम लगने की संभावना है. उत्तर-दक्षिण आवाजाही और इसके विपरीत के लिए, मोटर चालक सराय काले खां-आईपी फ्लाईओवर-राजघाट लाजपत राय मार्ग-मथुरा रोड-भैरों रोड-रिंग रोड के रास्ते रिंग रोड का उपयोग कर सकते हैं; या अरबिंदो मार्ग-सफदरजंग रोड-कमल अतातुर्क मार्ग-कौटिल्य मार्ग-सरदार पटेल मार्ग-मदर टेरेसा क्रिसेंट-आरएमएल-बाबा खड़क सिंह मार्ग का उपयोग कर सकते हैं. पूर्व-पश्चिम आवाजाही के लिए, मोटर चालक रिंग रोड-भैरों रोड-मथुरा रोड-सुब्रमण्यम भारती मार्ग-राजेश पायलट मार्ग-पृथ्वी राज रोड-सफदरजंग रोड-कमल अतातुर्क मार्ग-पंचशील मार्ग-साइमन बोलिवर मार्ग-अपर रिज रोड/वंदे मातरम मार्ग का उपयोग कर सकते हैं.

इन मार्गों पर जाने की सलाह 

साउथ से कनॉट प्लेस/सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाने के लिए, मोटर चालक मदर टेरेसा क्रिसेंट-पार्क स्ट्रीट-मंदिर मार्ग/बाबा खड़क सिंह मार्ग, या रिंग रोड-वंदे मातरम मार्ग-लिंक रोड-पंचकुइयां रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. विनय मार्ग और शांति पथ जाने वाले या नई दिल्ली और उससे आगे जाने वाले मोटर चालकों को सरदार पटेल मार्ग-मदर टेरेसा क्रिसेंट-आरएमएल गोल चक्कर-बाबा खड़क सिंह मार्ग, या पार्क स्ट्रीट-मंदिर मार्ग लेने और नॉर्थ दिल्ली/नई दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है.  

