नए साल के जश्न के मौके पर कनॉट प्लेस जाने वाले ये रास्ते रहेंगे बंद, इन जगहों पर कर सकेंगे अपनी गाड़ी पार्किंग

Delhi News: दिल्ली में खासकर कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर नए साल के जश्न को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. इन जगहों पर एंट्री बैन रहेगी और आप कनॉट प्लेस के आसपास इन जगहों पर अपना वाहन पार्क कर सकते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: December 31, 2025 11:11:44 PM IST

Delhi new year 2026 traffic alert
Delhi new year 2026 traffic alert


Delhi New Year 2026 Traffic Alert: दिल्ली नए साल 2026 का स्वागत करने के लिए तैयार है, शहर भर में खासकर कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर बड़े जश्न होने की उम्मीद है. नए साल की शाम को भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ को मैनेज करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास ट्रैफिक व्यवस्था, रोड डायवर्जन और पार्किंग पर पाबंदियों की घोषणा की है.

नए साल की शाम के लिए कनॉट प्लेस में खास ट्रैफिक व्यवस्था 31 दिसंबर की रात को कनॉट प्लेस में भारी भीड़ होने की उम्मीद है, क्योंकि लोग नए साल का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होंगे.

इन जगहों से कनॉट प्लेस की ओर जाने की नहीं होगी इजाजत

भीड़ को संभालने के लिए 31 दिसंबर, 2025 को शाम 7 बजे से खास ट्रैफिक पाबंदियां लागू की जाएंगी और जश्न खत्म होने तक ये लागू रहेंगी. इस दौरान, मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, पटेल चौक, गोल मार्केट, GPO, विंडसर प्लेस और मिंटो रोड, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, जय सिंह रोड और कस्तूरबा गांधी रोड के मुख्य चौराहों सहित कई तय जगहों से आगे किसी भी गाड़ी को कनॉट प्लेस की ओर जाने की इजाज़त नहीं होगी. कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में भी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी, सिवाय उन गाड़ियों के जिनके पास वैलिड पास होंगे.

फ्लाइट से लेकर ट्रेनें तक हुईं घंटों-घंटों लेट! IGI ने भी दे दी चेतावनी, दिल्ली में कोहरे ने मचाया कोहराम

किन जगहों पर होगी पार्किंग?

तय पार्किंग की जगहों में गोल डाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, मिंटो रोड, पंचकुइयां रोड, बंगाली मार्केट, विंडसर प्लेस, गोल मार्केट और जंतर मंतर रोड के पास के इलाके शामिल हैं. गाड़ी चलाने वालों को साइनबोर्ड और ट्रैफिक कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आसानी से पहुंचने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं, खासकर दक्षिण दिशा से. गाड़ी चलाने वालों को मंदिर मार्ग, रानी झांसी रोड, झंडेवालान और देश बंधु गुप्ता रोड के रास्ते वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

इस रास्तों पर रहेगी नो इंट्री

कनॉट प्लेस से चेम्सफोर्ड रोड के रास्ते रेलवे स्टेशन में एंट्री पर रोक रहेगी. यात्रियों को इसके बजाय पहाड़गंज या JLN मार्ग के रास्ते अजमेरी गेट साइड का इस्तेमाल करना चाहिए. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इन पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ेगा. आसान यात्रा के लिए सुझाए गए वैकल्पिक रास्ते भीड़ कम करने के लिए, यात्रियों को दिल्ली में उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम आवाजाही के लिए रिंग रोड और अन्य मुख्य रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. पीक आवर्स के दौरान आसान यात्रा के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग और मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड के रास्ते सुझाए गए हैं.

New Year 2025: दिल्ली में नए साल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, गलती से भी न करें ये काम, इन रास्तों पर जानें से भी…

