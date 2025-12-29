Home > दिल्ली > New Year 2025: दिल्ली में नए साल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, गलती से भी न करें ये काम, इन रास्तों पर जानें से भी बचें

New Year 2025: दिल्ली में नए साल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, गलती से भी न करें ये काम, इन रास्तों पर जानें से भी बचें

Delhi Traffic Advisory For New Year 2026: दिल्ली में कनॉट प्लेस, हौज खास, साउथ एक्स, साकेत, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, एयरोसिटी और बड़े बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में खास सुरक्षा रहेगी. पुलिस संदिग्ध लोगों पर नजर रख रही है.

By: Hasnain Alam | Published: December 29, 2025 6:20:13 PM IST

Delhi Traffic Advisory
Delhi Traffic Advisory


New Year 2026: दिल्ली में नए साल पर जश्न की तैयारियों के बीच पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है. ऐसे में न्यू ईयर ईव से पहले से ही पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है. इसी कड़ी में एक ही दिन में करीब 24 हजार ट्रैफिक चालान काटे गए, जिनमें सबसे अधिक मामले ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट जंप करने के रहे.

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के ड्राइविंग पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. इसके लिए अतिरिक्त चेकिंग प्वाइंट लगाए गए हैं. नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

किन लोगों के कितने किए गए चालान?

  • शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 226 चालान काटे गए.
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 86 लोगों पर जुर्माना लगाया गया.
  • बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के 2,194 चालान हुए.
  • ट्रिपल राइडिंग करने वालों के 266 चालान काटे गए.
  • गलत दिशा में वाहन चलाने वाले 1,941 लोगों पर कार्रवाई की गई.

पुलिस का कहना है कि अभियान के तहत 20 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. इसमें ट्रैफिक पुलिस, जिला पुलिस और अर्धसैनिक बल शामिल होंगे. कनॉट प्लेस, हौज खास, साउथ एक्स, साकेत, ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, एयरोसिटी और बड़े बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में खास सुरक्षा रहेगी. पुलिस संदिग्ध लोगों पर नजर रख रही है और होटल, गेस्ट हाउस व सार्वजनिक जगहों के CCTV कैमरे लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं.

इन रास्तों से जानें से बचें

  • 31 दिसंबर को रात 8 बजे से कनॉट प्लेस में गाड़ियों की एंट्री सीमित कर दी जाएगी.
  • पास वाली गाड़ियों को ही कुछ तय इलाकों में जाने की अनुमति होगी.
  • जश्न खत्म होने तक ट्रैफिक डायवर्जन और खास पार्किंग की व्यवस्था लागू रहेगी.
  • कनॉट प्लेस की ओर जाने वाली गाड़ियों को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, पटेल चौक जैसे पॉइंट्स से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • पार्किंग ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर गोल डाकखाना, कालीबाड़ी मार्ग, पंत मार्ग, कोपरनिकस मार्ग, मिंटो रोड और विंडसर प्लेस में उपलब्ध रहेगी.
  • नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को RML अस्पताल रोड, मंदिर मार्ग, रानी झांसी रोड या विंडसर प्लेस जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और नशे में गाड़ी चलाने से बिल्कुल बचें. पुलिस ने कहा है कि जश्न के नाम पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

