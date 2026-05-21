Delhi Traffic Advisory for May 22: कल सुबह 10 से 11:30 बजे तक राजधानी में बड़ा जाम, जारी हुई एडवाइजरी, देखें रूट

Delhi Traffic Advisory for May 22: दिल्ली में 22 मई 2026 को यात्रियों को ट्रैफिक जाम और रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने महात्मा गांधी स्मृति स्थल, राजघाट पर होने वाले एक ऑफिशियल कार्यक्रम के कारण यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव की जानकारी दी है. ये असर सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक रहने की संभावना है.

इस ट्रैफिक एडवाइजरी का सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है जो एयरपोर्ट या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर यात्रा कर रहे हैं. पुलिस ने साफ किया है कि यात्रियों को अपनी यात्रा पहले से प्लान करनी चाहिए ताकि देरी से बचा जा सके.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और सड़क किनारे वाहन खड़ा करने से बचें. इससे यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति पैदा होती है. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और समय से पहले यात्रा शुरू करने की अपील की है.

संभावित डायवर्जन पॉइंट्स

जरूरत पड़ने पर यातायात को निम्न स्थानों से डायवर्ट किया जा सकता है:

ITO चौक

दिल्ली गेट

गुरु नानक चौक

शांति वन चौक

राजघाट DTC डिपो

आईपी फ्लाईओवर

इन जगहों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने की स्थिति में वैकल्पिक रूट लागू किए जाएंगे.

TRAFFIC ADVISORY In view of an official function at Mahatma Gandhi Smriti Sthal, Rajghat on 22.05.2026, traffic movement is likely to remain affected between 10:00 AM to 11:30 AM. 📍ADVISORY

-Commuters travelling towards Airport/Railway Stations are advised to plan their… pic.twitter.com/nYLADGyxMS — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) May 20, 2026

प्रभावित होने वाले मेन मार्ग

22 मई की सुबह कुछ मेन सड़कों पर यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रह सकता है:

ITO चौक से दिल्ली गेट (BSZ मार्ग)

शांति वन चौक से IP फ्लाईओवर तक

असफ अली रोड से दिल्ली गेट और एन.एस. मार्ग

शांति वन चौक से निसाद राज मार्ग

गुरु नानक चौक से रंजीत सिंह फ्लाईओवर

राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बाईपास

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे:

अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर निकलें

निर्धारित पार्किंग का ही उपयोग करें

सड़क किनारे पार्किंग से बचें

ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें

धैर्य बनाए रखें और नियमों का सहयोग करें

राजघाट में होने वाले कार्यक्रम के कारण कुछ समय के लिए दिल्ली के कई मेन मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा. ऐसे में यात्रियों के लिए समय प्रबंधन और वैकल्पिक मार्गों का चयन बेहद जरूरी है. ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करके इस अस्थायी असुविधा से बचा जा सकता है.