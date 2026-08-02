Delhi Traffic Advisory: दिल्ली वाले ध्यान दें! कांवड़ यात्रा के चलते कई रास्ते बंद, तुरंत नोट कर लें ये नया रूट

Delhi Traffic Advisory For Kanwar Yatra 2026: सावन के महीने में कांवड़ियों की सुरक्षा और सड़कों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है. कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर जाने वाले भारी मालवाहकों के लिए विशेष ट्रैफिक नियम और रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं.

अगर आप भी भारी वाहन चालक हैं या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले दिल्ली पुलिस की यह एडवाइजरी ध्यान से पढ़ लें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके.

भारी वाहनों (Goods Vehicles) के लिए कहां-कहां है नो-एंट्री और डायवर्जन?

कांवड़ियों की कतारों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रमुख रास्तों पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया है:

शास्त्री पार्क, खजूरी और भजनपुरा मार्ग:

रिंग रोड से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले भारी मालवाहकों को शास्त्री पार्क, खजूरी खास और भजनपुरा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा.

सिग्नेचर ब्रिज और वजीराबाद ब्रिज पर रोक:

मुकर्बा चौक से वजीराबाद की ओर आने वाले मालवाहक वाहन सिग्नेचर ब्रिज या पुराने वजीराबाद पुल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इन वाहनों को सीधे चांदगी राम अखाड़ा की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है.

तिमारपुर से आने वाले वाहन:

तिमारपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को भी वजीराबाद फ्लाईओवर और सिग्नेचर ब्रिज पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी. इन्हें भी सीधे चांदगी राम अखाड़ा की ओर भेजा जाएगा.

युधिष्ठिर सेतु डायवर्जन:

युधिष्ठिर सेतु की ओर बढ़ने वाले मालवाहकों को पुल पर जाने से रोक दिया गया है. इन वाहनों को चांदगी राम अखाड़ा लूप, मोंटेसरी लूप और युधिष्ठिर सेतु के पश्चिमी हिस्से से वापस रिंग रोड की ओर मोड़ा जाएगा.

मालवाहकों के लिए कौन-से हैं वैकल्पिक रास्ते?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर जाने वाले सभी मालवाहक वाहन निम्नलिखित रास्तों का उपयोग करें:

राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (NH-9)

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (Eastern Peripheral Expressway – EPE)

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले दें ध्यान

पहाड़गंज साइड का करें इस्तेमाल: अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) जा रहे हैं, तो अजमेरी गेट वाली साइड के बजाय पहाड़गंज साइड वाले एंट्री रोड का इस्तेमाल करें.

सार्वजनिक परिवहन अपनाएं: सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट (मेट्रो/बस) का इस्तेमाल करें.

पार्किंग नियम: वाहनों को सिर्फ तय पार्किंग स्थलों में ही खड़ा करें. सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने से सख्त परहेज करें.

सुरक्षा के प्रति रहें सतर्क: यदि आपको सड़कों या आसपास कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

मदद या अपडेट के लिए कहां संपर्क करें?

ट्रैफिक स्थिति की पल-पल की जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस के आधिकारिक चैनलों से जुड़े रहें: