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Delhi Traffic Alert: दिल्लीवालों सावधान! आज इन इलाकों में भूलकर भी न जाएं, ट्रैफिक पुलिस की बड़ी चेतावनी

Delhi Traffic Alert | Farmers Protest: मंगलवार को सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किसान घाट पर सुबह 8.30 बजे होने वाले प्रदर्शन से पहले एक एडवाइजरी जारी की है.

By: Heena Khan | Published: July 21, 2026 10:36:29 AM IST

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Delhi Traffic Alert | Farmers Protest: मंगलवार को सेंट्रल दिल्ली के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किसान घाट पर सुबह 8.30 बजे होने वाले प्रदर्शन से पहले एक एडवाइजरी जारी की है. यात्रियों को कई मुख्य सड़कों पर संभावित डायवर्जन और जाम के बारे में चेतावनी दी गई है. एडवाइजरी के अनुसार, ट्रैफिक मैनेजमेंट और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर डायवर्जन लागू किया जा सकता है.

किसान घाट पर किसानों का प्रदर्शन

दिल्ली गेट, राजघाट क्रॉसिंग, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट DTC डिपो और IP फ्लाईओवर से ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है. वाहन चालकों को सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड, राजघाट DTC डिपो रोड, राजघाट DTC बाईपास रोड और आसपास के इलाकों से बचने की सलाह दी गई है, जहां भीड़ के कारण ट्रैफिक पर असर पड़ने की उम्मीद है. ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और आसपास के इलाकों में जाने वाले यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करने की अपील की है.

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लोगों को सलाह 

लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि वो मौके पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें, गाड़ियां सिर्फ़ तय पार्किंग जगहों पर ही खड़ी करें और सड़क के किनारे पार्किंग से बचें. एडवाइजरी में कहा गया है कि पाबंदियों के दौरान यात्रियों को परेशानी हो सकती है और लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें और शहर में आसानी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

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Tags: delhi newsKisan AndolanTraffic Advisory
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