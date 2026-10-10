Delhi Traffic Advisory: सावधान दिल्लीवालों! आज किन रास्तों पर मिलेगी जाम से राहत और कहां होगी परेशानी? CJP Protest से पहले ट्रैफिक अलर्ट

Delhi Traffic Advisory | CJP Protest: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 10 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन की चेतावनी देते हुए एक एडवाइजरी जारी की, जहां प्रदर्शनकारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के साथ-साथ दूसरी मांगों की मांग कर रहे हैं. मौजूदा हालात के आधार पर पाबंदियां लागू की जाएंगी और इससे नेशनल कैपिटल के कई खास चौराहों और हिस्सों पर ट्रैफिक मूवमेंट पर असर पड़ सकता है.

जिन जगहों पर ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है, उनमें शामिल हैं:

1. शंकर रोड-वंदे मातरम टी-पॉइंट नई दिल्ली की ओर

2. धौला कुआं फ्लाईओवर

3. झंडेवालान राउंडअबाउट

4. पंचकुइयां राउंडअबाउट

5. मंडी हाउस राउंडअबाउट

6. डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-पॉइंट)

7. राम चरण अग्रवाल चौक (A-पॉइंट)

8. मिंटो रोड-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग

9. गुरु नानक चौक

10. चेम्सफोर्ड रोड-आउटर सर्कल कनॉट प्लेस टी-पॉइंट

11. भैरों रोड-MGM (रिंग रोड) टी-पॉइंट

12. लोधी रोड फ्लाईओवर

13. नीला गुंबद राउंडअबाउट

14. मदरसा टी-पॉइंट

15. सम्राट होटल राउंडअबाउट

16. सरदार पटेल मार्ग-पंचशील मार्ग क्रॉसिंग

17. भीकाजी कामा प्लेस के नीचे

18. मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे

19. रिंग रोड-सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट

20. अशोक रोड-जंतर मंतर रोड राउंडअबाउट

21. विंडसर पैलेस राउंडअबाउट

22. टॉलस्टॉय-जनपथ क्रॉसिंग

23. रेल भवन राउंडअबाउट

24. जय सिंह रोड-संसद मार्ग क्रॉसिंग

25. आउटर सर्कल कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड टी-पॉइंट

26. गोल डाक खाना राउंडअबाउट

27. पटेल चौक राउंडअबाउट

28. जय सिंह रोड-अशोका रोड टी-पॉइंट

29. RML हॉस्पिटल राउंडअबाउट

30. आउटर सर्कल कनॉट प्लेस-संसद मार्ग टी-पॉइंट

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पुलिस की चेतावनी

इसके अलावा, पुलिस ने आने-जाने वालों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें और ज़्यादा समय लेकर चलें, क्योंकि इन जगहों और आस-पास के हिस्सों में हालात के हिसाब से ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है. CJP ने शुक्रवार देर रात घोषणा की कि दिल्ली पुलिस के प्रदर्शन की इजाज़त न देने के बावजूद, विरोध 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा. सरकार ने विरोध को देखते हुए दिल्ली में पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी के लिए ट्रेनें कैंसिल करना, मेट्रो स्टेशन बंद करना और विरोध स्थल के 4 km के दायरे में इंटरनेट सर्विस बंद करना शामिल है.