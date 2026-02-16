Traffic Advisory: AI समिट से पहले ट्रैफिक अलर्ट! आज इन रूट्स से दूरी ही समझदारी, वरना सफर बनेगा सिरदर्द

India AI Impact Summit: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है क्योंकि हाई-प्रोफाइल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में शुरू होने वाला है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह समिट, जिसमें दुनिया भर के पॉलिटिकल और बिजनेस लीडर शामिल होंगे, सोमवार से शुक्रवार तक होगा. इस AI समिट का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है और यह दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में भारत मंडपम में होगा. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने एक अडवाइजरी जारी की है जिसका खास ध्यान रखना है.

इन रास्तों पर रहेगा जाम

रविवार को जारी अपनी एडवाइज़री में, दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने उन मुख्य रास्तों की लिस्ट बनाई है जहां VIP मूवमेंट की वजह से ट्रैफ़िक पर असर पड़ेगा. रास्तों की लिस्ट इस तरह है:

मथुरा रोड (सुब्रमण्य भारती मार्ग टी-पॉइंट से लोधी रोड फ्लाईओवर तक) तिलक मार्ग

सुब्रमण्य भारती मार्ग भगवान दास रोड

राजेश पायलट मार्ग सेंट्रल स्पाइन रोड

तीस जनवरी मार्ग नॉर्दर्न एक्सेस रोड

अकबर रोड रिंग रोड (बरार स्क्वायर से AIIMS तक)

तीन मूर्ति मार्ग करियप्पा मार्ग (किर्बी प्लेस तक)

मदर टेरेसा क्रिसेंट लोधी रोड

सरदार पटेल मार्ग नीला गुंबद

जनपथ कर्तव्य पथ

फिरोज शाह रोड रफी मार्ग

शांति पथ आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस

सत्य मार्ग संसद मार्ग

अफ्रीका एवेन्यू (भीकाजी कामा प्लेस से R/A यशवंत प्लेस तक) बाबा खड़क सिंह मार्ग

केमल अतातुर्क मार्ग अरबिंदो मार्ग (AIIMS यू-टर्न से अरबिंदो मार्ग तक)

APJ अब्दुल कलाम रोड तुगलक रोड

C-हेक्सागन सफदरजंग रोड

डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग पंचकुइयां रोड (मंदिर मार्ग टी-पॉइंट से कनॉट प्लेस)

सिकंदर रोड उलान बटार मार्ग

अशोका रोड द्वारका लिंक रोड

पृथ्वीराज रोड AFS पालम रोड

कौटिल्य मार्ग थिमय्या रोड

पुराना किला रोड परेड रोड

शेर शाह सूरी मार्ग NH-48 (रंगपुरी से धौला कुआं)

राव तुला राम मार्ग पंचशील मार्ग

सैन मार्टिन मार्ग

न्याय मार्ग

ट्रैफिक पुलिस का सुझाव

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) की ओर जाने वाले रूट पर कोई बड़ा डायवर्जन या रोक नहीं है. हालांकि, अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि अगर वे एयरपोर्ट जा रहे हैं तो देरी या परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा जल्दी शुरू करें. IGI जाने वालों के लिए, पुलिस ने NH-48 और सेक्टर-22 द्वारका टनल का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है. नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, या हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशनों से ट्रेन लेने वाले यात्रियों को रिंग रोड, आश्रम चौक, और वंदे मातरम मार्ग कॉरिडोर पर ही रहने की सलाह दी गई है. दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों की ओर जाने वाली गाड़ियों को राजधानी में भीड़ कम करने के लिए ईस्टर्न (EPE) और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (WPE) पर डायवर्ट किया जाएगा.

