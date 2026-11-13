Delhi Trade Fair 2026 Traffic Advisory: 27 नवंबर तक इन सड़कों पर निकलने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Trade Fair 2026 Traffic Advisory: देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आगामी 14 से 27 नवंबर, 2026 तक 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान प्रगति मैदान के आसपास की कई प्रमुख सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है. इसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है. इसमें कहा गया है कि मथुरा रोड, भैरों मार्ग, रिंग रोड, शेर शाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग पर भारी ट्रैफिक रहेगा, इसके चलते लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. जो लोग ट्रेड फेयर में नहीं जा रहे हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे हो सके तो इन रास्तों से बचें और सार्वजनिक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) का इस्तेमाल करें.

किन रास्तों पर लग सकता है जाम

दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन सड़कों के बारे में बताया गया है जहां ट्रैफिक जाम हो सकता है. यह ट्रेड फेयर 14 से 18 नवंबर तक बिजनेस विजिटर्स के लिए खुला रहेगा. इसके बाद 19 से 27 नवंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. एडवाइजरी के अनुसार, मथुरा रोड, भैरों मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह रोड और पुराना किला रोड पर ट्रैफिक जाम होने की संभावना है.

किन रास्तों का करें इस्तेमाल?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पैदल चलने वाले लोगों को मथुरा रोड पर बने फुट-ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, मथुरा रोड से भगवान दास रोड और सुब्रमण्यम भारती मार्ग की तरफ ‘राइट टर्न’ (दाएं मुड़ना) लेने की अनुमति नहीं होगी.

कहां मिलेगी पार्किंग?

एडवाइजरी में बताया गया है कि पार्किंग की सुविधा भैरों रोड पर स्थित भैरों मंदिर पार्किंग, दिल्ली चिड़ियाघर और भगवान दास रोड (केवल शनिवार और रविवार को) पर उपलब्ध होगी. साथ ही भैरों मंदिर पार्किंग से प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 तक शटल सर्विस भी मिलेगी.

मथुरा रोड और भैरों मार्ग पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। शेरशाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग पर विजिटर्स की गाड़ियां पार्क नहीं की जा सकेंगी; अगर कोई गाड़ी वहां पार्क मिलती है, तो उसे क्रेन से उठा लिया जाएगा (टो कर दिया जाएगा). टो (towed) किए गए वाहनों को नेशनल स्टेडियम की पार्किंग में खड़ा किया जाएगा. इससे बचने के लिए, भैरव मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह रोड और मथुरा रोड (W-पॉइंट से लेकर मथुरा रोड-सुब्रमण्यम भारती मार्ग क्रॉसिंग तक) वाले रास्तों का इस्तेमाल न करें.

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