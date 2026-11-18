Delhi Trade Fair 2026 Online Tickets: देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 45वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF 2026) आयोजित किया जा रहा है. ट्रेड फेयर 14 नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में चल रहा है, जो आगामी 27 नवंबर 2026 तक चलेगा. इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) द्वारा ‘विकास और विरासत’ थीम के तहत किया जा रहा है. आगामी गुरुवार (19 नवंबर, 2026) से. मोबाइल वेरिफिकेशन और डिजिटल QR कोड के ज़रिए IITF 2026 के एंट्री टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं.

IITF टिकट बुकिंग पोर्टल

भारत मंडपम में होने वाले 45वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) के लिए एंट्री टिकट बुक करने हेतु साइन इन करें।

ऑनलाइन टिकट बुक करने के स्टेप्स

1. बुकिंग पोर्टल खोलें: आधिकारिक टिकट बुकिंग पेज या मोबाइल ऐप पर जाएं.

2. अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई करें: रजिस्टर करें और OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.

3. तारीख और कैटेगरी चुनें: अपनी विज़िट की तारीख और टिकट का प्रकार चुनें (19-27 नवंबर, 2026 बिज़नेस विज़िटर्स के लिए हैं. इसके बाद आम जनता के लिए दिन होंगे.

4. ऑनलाइन पेमेंट करें: उपलब्ध डिजिटल पेमेंट तरीकों का इस्तेमाल करके पेमेंट पूरा करें.

5. QR पास डाउनलोड करें: एंट्री गेट पर दिखाने के लिए अपने टिकट का QR कोड सेव कर लें.

टिकट खरीदने के अन्य तरीके

• दिल्ली मेट्रो ऐप: DMRC मोमेंटम 2.0 (सारथी) ऐप के ज़रिए टिकट बुक करें.

• मेट्रो स्टेशन: दिल्ली मेट्रो के 55 चुनिंदा स्टेशनों (सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर) पर जाकर टिकट खरीदें.

• आधिकारिक जानकारी: ITPO IITF पेज पर अपडेट और ज़रूरी सूचनाएं देखें.

क्या होगा टाइमिंग

मेला सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा. अंतिम प्रवेश शाम 5:30 बजे तक होगा.

• आम जनता के लिए प्रवेश: 19 नवंबर 2026 से मेला आम जनता के लिए खुल गया है.

• भागीदारी: भारत के 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और लगभग 11–12 देशों के 3,500 से अधिक प्रदर्शक इसमें शामिल हैं। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश साझेदार राज्य हैं.

टिकट दरें (19 से 27 नवंबर)

• सामान्य दिन (वीक डेज): वयस्कों के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए रुपये.

• सप्ताहांत (शनिवार-रविवार) और छुट्टियां: वयस्कों के लिए 200 रुपये और बच्चों के लिए 100 रुपये.

• निःशुल्क प्रवेश: 27 नवंबर तक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वैध पहचान पत्र के साथ प्रवेश निःशुल्क है.