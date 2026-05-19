दिल्ली में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड! सुबह से झुलसाने वाली धूप, 44°C तक पहुंचेगा तापमान, जारी हुआ येलो अलर्ट

Delhi Temperature: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. इसका मतलब है कि लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने और अपडेट रहने की जरूरत है. विभाग के अनुसार, दिन में कुछ इलाकों में हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है. अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

अलग-अलग इलाकों में तापमान का हाल

दिल्ली के विभिन्न मौसम केंद्रों पर तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री ज्यादा है. पालम में 28.1 डिग्री, लोधी रोड में 27.0 डिग्री, रिज में 28.1 डिग्री और आयानगर में 27.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. लगभग सभी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर रहा, जिससे गर्मी का असर पूरे शहर में महसूस किया गया.

वायु गुणवत्ता मध्यम कैटेगरी में

सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 189 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ कैटेगरी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार ये लेवल अभी गंभीर नहीं है, लेकिन संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

AQI की कैटेगरी

CPCB के अनुसार AQI को अलग-अलग लेवलों में बांटा गया है. 0 से 50 को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ माना जाता है.

कुल मिलाकर दिल्ली में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. दिन के समय तेज धूप और लू जैसी स्थिति से बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है.