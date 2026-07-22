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Delhi Student Protest: छात्रों के प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, 16 मेट्रो स्टेशन बंद; DMRC ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Student Protest: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: July 22, 2026 12:14:00 PM IST

Delhi Student Protest: छात्रों के प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, 4 मेट्रो स्टेशन बंद; DMRC ने जारी की एडवाइजरी
Delhi Student Protest: छात्रों के प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, 4 मेट्रो स्टेशन बंद; DMRC ने जारी की एडवाइजरी


Delhi Student Protest: NEET परीक्षा लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र के इस्तीफे समेत कई अन्य मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कोकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में लोगों और छात्रों का प्रदर्शन बुधवार (22 जुलाई, 2026) को भी जारी है. इस बीच छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के अब 16 स्टेशन बंद किए गए हैं. दिल्ली मेट्रो रेल निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन समेत 16 स्टेशन अगले निर्देश तक बंद कर दिए गए हैं। राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है.  


वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को एक PIL पर सुनवाई करेगा, जिसमें जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान छात्रों और दूसरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को चुनौती दी गई है. इस याचिका में 18 जुलाई को हुए ऑपरेशन की निष्पक्ष जांच, सबूतों को सुरक्षित रखने और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई है.

20 जुलाई को हुआ था हिंसक प्रदर्शन

बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन का बुधवार को 33वां दिन है. जंतर-मंतर पर बुधवार सुबह से हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हैं, इनमें 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठियों, आंसू गैस के गोलों का शिकार हुए लोग भी शामिल हैं.

प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुई हैं FIR 

यहां पर बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को CJP के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले में 10 FIR दर्ज की हैं. इनमें संसद मार्ग थाने में 4, कनॉट प्लेस में 3 और मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड और कर्तव्य पथ थानों में एक-एक FIR दर्ज हुई है. प्रदर्शनकारियों पर RAF जवानों पर जानलेवा हमला, पथराव, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं.

मेदांता में भर्ती हैं सोनम वांगचुक

बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मंगलवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मिले। वांगचुक 28 जून से अनशन पर हैं और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता में भर्ती कराया गया है.

Tags: delhi protesthome-hero-pos-1
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