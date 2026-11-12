Home > दिल्ली > Delhi Accident: नवजात बच्ची भी नहीं बच सकी! दिल्ली में डंपर और ऑटो की हुई ऐसी भीषण भिड़ंत; 3 की मौत, 5 लोग घायल

Delhi Accident: नवजात बच्ची भी नहीं बच सकी! दिल्ली में डंपर और ऑटो की हुई ऐसी भीषण भिड़ंत; 3 की मौत, 5 लोग घायल

Delhi Sonia Vihar Accident: दिल्ली फायर सर्विस ने इस बात की जानकारी दी है कि गुरुवार सुबह नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक डंपर ट्रक और ऑटोरिक्शा की टक्कर में एक नवजात बच्ची और दो पुरुषों समेत तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए.

By: Heena Khan | Last Updated: November 12, 2026 2:52:10 PM IST

delhi sonia vihar accident
delhi sonia vihar accident


Delhi Sonia Vihar Road Accident: दिल्ली सोनिया विहार में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दिल्ली फायर सर्विस ने इस बात की जानकारी दी है कि गुरुवार सुबह नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक डंपर ट्रक और ऑटोरिक्शा की टक्कर में एक नवजात बच्ची और दो पुरुषों समेत तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि ऑटोरिक्शा में सवार तीन साल की एक बच्ची इस हादसे में बाल-बाल बच गई. यह हादसा सुबह करीब 5.17 बजे पुश्ता नंबर 5 के पास हुआ.

3 की मौत, 5 घायल 

DFS के एक अधिकारी ने कहा, “हमें जानकारी मिली कि एक डंपर और ऑटोरिक्शा में टक्कर हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए.” घायलों की पहचान राजा (32) और राखी (30) के रूप में हुई है, जबकि तीन अन्य घायलों, दो पुरुषों और एक महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है. उन्होंने बताया कि दो अज्ञात पुरुषों और एक बच्ची को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे मरने वालों की संख्या तीन हो गई. पांच घायल लोगों के साथ-साथ एक नाबालिग लड़की भी बच गई, जिन्हें फायर डिपार्टमेंट की टीमों के पहुंचने से पहले लोकल लोगों और पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) की गाड़ी ने जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल पहुंचाया.

You Might Be Interested In

Bigg Boss Kashmiri Contestants: अकेले खेले, बेबाक खेले और छा गए! बिग बॉस में इन कश्मीरी कंटेस्टेंट्स का रहा जलवा; अब हर सीजन इनके बिना अधूरा

जांच में जुटी पुलिस 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DFS को सड़क हादसे की जानकारी मिली और उन्होंने दो वॉटर टेंडर और एक क्विक रिस्पॉन्स गाड़ी मौके पर भेजी. एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को भी भेजा गया. पुलिस टक्कर के कारणों की जांच कर रही है और मरने वालों और घायलों की पहचान वेरिफाई कर रही है.

Ghaziabad Crime: स्कूटर पर ‘बैठकर’ 1000 मीटर गई लाश ! दोहराया गया ‘जाने भी दो यारों’ का सीन

Tags: delhi newsDelhi road accidentDelhi Sonia Vihar Road Accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Delhi Accident: नवजात बच्ची भी नहीं बच सकी! दिल्ली में डंपर और ऑटो की हुई ऐसी भीषण भिड़ंत; 3 की मौत, 5 लोग घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Accident: नवजात बच्ची भी नहीं बच सकी! दिल्ली में डंपर और ऑटो की हुई ऐसी भीषण भिड़ंत; 3 की मौत, 5 लोग घायल
Delhi Accident: नवजात बच्ची भी नहीं बच सकी! दिल्ली में डंपर और ऑटो की हुई ऐसी भीषण भिड़ंत; 3 की मौत, 5 लोग घायल
Delhi Accident: नवजात बच्ची भी नहीं बच सकी! दिल्ली में डंपर और ऑटो की हुई ऐसी भीषण भिड़ंत; 3 की मौत, 5 लोग घायल
Delhi Accident: नवजात बच्ची भी नहीं बच सकी! दिल्ली में डंपर और ऑटो की हुई ऐसी भीषण भिड़ंत; 3 की मौत, 5 लोग घायल
Delhi Accident: नवजात बच्ची भी नहीं बच सकी! दिल्ली में डंपर और ऑटो की हुई ऐसी भीषण भिड़ंत; 3 की मौत, 5 लोग घायल