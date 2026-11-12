Delhi Accident: नवजात बच्ची भी नहीं बच सकी! दिल्ली में डंपर और ऑटो की हुई ऐसी भीषण भिड़ंत; 3 की मौत, 5 लोग घायल

Delhi Sonia Vihar Road Accident: दिल्ली सोनिया विहार में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दिल्ली फायर सर्विस ने इस बात की जानकारी दी है कि गुरुवार सुबह नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में एक डंपर ट्रक और ऑटोरिक्शा की टक्कर में एक नवजात बच्ची और दो पुरुषों समेत तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि ऑटोरिक्शा में सवार तीन साल की एक बच्ची इस हादसे में बाल-बाल बच गई. यह हादसा सुबह करीब 5.17 बजे पुश्ता नंबर 5 के पास हुआ.

3 की मौत, 5 घायल

DFS के एक अधिकारी ने कहा, “हमें जानकारी मिली कि एक डंपर और ऑटोरिक्शा में टक्कर हो गई, जिससे कई लोग घायल हो गए.” घायलों की पहचान राजा (32) और राखी (30) के रूप में हुई है, जबकि तीन अन्य घायलों, दो पुरुषों और एक महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है. उन्होंने बताया कि दो अज्ञात पुरुषों और एक बच्ची को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे मरने वालों की संख्या तीन हो गई. पांच घायल लोगों के साथ-साथ एक नाबालिग लड़की भी बच गई, जिन्हें फायर डिपार्टमेंट की टीमों के पहुंचने से पहले लोकल लोगों और पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) की गाड़ी ने जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल पहुंचाया.

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जांच में जुटी पुलिस

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DFS को सड़क हादसे की जानकारी मिली और उन्होंने दो वॉटर टेंडर और एक क्विक रिस्पॉन्स गाड़ी मौके पर भेजी. एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को भी भेजा गया. पुलिस टक्कर के कारणों की जांच कर रही है और मरने वालों और घायलों की पहचान वेरिफाई कर रही है.

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