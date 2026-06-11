अब फ्री में DTC में नहीं बैठ पाएंगी ये महिलाएं,दिल्ली सरकार ला रही नई ट्रैवल पॉलिसी; जानिए क्या है  ‘स्मार्ट सहेली कार्ड’

DTC Bus New Rule: दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर करने वाली महिलाओं के लिए जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. दिल्ली सरकार मौजूदा पिंक टिकट व्यवस्था को डिजिटल स्वरूप देने की तैयारी में है. इसके तहत पेपर पिंक टिकट की जगह ‘पिंक स्मार्ट सहेली कार्ड’ लाने की योजना बनाई जा रही है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद मुफ्त बस यात्रा का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिल सकेगा, जिनके पास यह कार्ड होगा.

हालांकि इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के बीच चिंता भी बढ़ गई है. खासतौर पर वे महिलाएं जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में पढ़ाई या नौकरी के लिए रहती हैं, उन्हें नई व्यवस्था से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

क्या है पिंक स्मार्ट सहेली कार्ड योजना?

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर काम कर रही है. इसके लिए पिंक टिकट सिस्टम को हटाकर स्मार्ट कार्ड आधारित व्यवस्था लागू की जा सकती है.इस कार्ड के जरिए सरकार लाभार्थियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना चाहती है. साथ ही मुफ्त यात्रा सुविधा का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या और यात्रा संबंधी जानकारी को भी व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जा सकेगा.

दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड बन सकता है जरूरी

नई व्यवस्था का सबसे चर्चित पहलू पात्रता से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक पिंक स्मार्ट सहेली कार्ड प्राप्त करने के लिए दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड अनिवार्य किया जा सकता है.यही कारण है कि बड़ी संख्या में छात्राएं और कामकाजी महिलाएं इस फैसले को लेकर सवाल उठा रही हैं. उनका कहना है कि वे दिल्ली में रहती जरूर हैं, लेकिन उनके आधार कार्ड पर स्थायी पता किसी दूसरे राज्य का दर्ज है.

दूसरे राज्यों से आने वाली छात्राओं पर पड़ सकता है असर

दिल्ली देश के सबसे बड़े शैक्षणिक केंद्रों में से एक है. हर साल हजारों छात्राएं देश के अलग-अलग राज्यों से यहां पढ़ाई के लिए आती हैं.दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, आईपी यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं अभी पिंक टिकट के जरिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर का लाभ लेती हैं. लेकिन यदि दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया जाता है, तो इन छात्राओं को इस सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है.इसका सीधा असर उनके मासिक खर्च पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि रोजाना आने-जाने के लिए उन्हें बस किराया देना होगा.

NCR की कामकाजी महिलाओं की भी बढ़ सकती है चिंता

नई व्यवस्था का असर केवल छात्राओं तक सीमित नहीं रहेगा. गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और अन्य एनसीआर क्षेत्रों से हर दिन बड़ी संख्या में महिलाएं काम के सिलसिले में दिल्ली आती हैं.यदि पात्रता की शर्तों में दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड शामिल किया जाता है, तो इन महिलाओं को भी मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा. ऐसे में उनके दैनिक यात्रा खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है.

क्या बोले DTC अधिकारी?