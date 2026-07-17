बड़ी खुशखबरी! अब QR कोड वाला मिलेगा स्मार्ट राशन कार्ड, घर बैठे फोन पर दिखेगा कहां तक पहुंचा अनाज

दिल्ली सरकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी में स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू करने की तैयारी में है. इसके तहत राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाएं और अनाज का वितरण पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा.

इस नए सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि अब राशन कार्ड धारकों को इस बात की पूरी जानकारी रहेगी कि उनका राशन कब जारी हुआ, किस राशन दुकान तक पहुंचा और उन्हें यह कब तक मिल सकता है. सरकार का मानना है कि इस कदम से राशन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट एंट्रीज, कालाबाजारी और सरकारी अनाज की हेराफेरी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सकेगी.

आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा और आम जनता को इससे क्या फायदे होंगे.

1. घर बैठे होंगे राशन कार्ड के सारे काम

नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद राशन कार्ड धारकों को छोटे-मोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही:

परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जोड़ या हटा सकेंगे.

जरूरी दस्तावेज (Documents) ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे.

अपने आवेदन (Application) का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे.

उनके हिस्से का अनाज कहां तक पहुंचा है, इसकी पल-पल की जानकारी अपने फोन पर देख सकेंगे.

2. QR कोड वाले ‘स्मार्ट’ राशन कार्ड

अब पुराने राशन कार्डों को अपग्रेड करके क्यूआर (QR) कोड और डिजिटल वेरिफिकेशन फीचर्स से लैस ‘स्मार्ट राशन कार्ड’ में बदला जाएगा. इस क्यूआर कोड की मदद से अधिकारी तुरंत पहचान सकेंगे कि राशन कार्ड असली है या नकली. इससे फर्जी और एक से ज्यादा बार बने कार्डों को पकड़ना बेहद आसान हो जाएगा.

3. अंगूठा नहीं लगा तो चेहरा देखकर मिलेगा राशन

कई बार बुजुर्गों या मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट मशीन से मैच नहीं होते, जिससे उन्हें राशन मिलने में दिक्कत आती है. इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार फेशियल रिकग्निशन शुरू कर रही है. अब अगर बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा काम नहीं करेगा, तो चेहरे का स्कैन करके भी लाभार्थी की पहचान की जा सकेगी. इससे राशन रुकने की परेशानी खत्म होगी.

4. हेराफेरी और कालाबाजारी पर कड़ा प्रहार

स्मार्ट कार्ड, क्यूआर कोड और चेहरे की पहचान के इस त्रिकोण से राशन माफियाओं पर लगाम कसेगी. सरकारी अनाज सीधे सही और जरूरतमंद इंसान तक पहुंचेगा. साथ ही, राशन दुकानों पर होने वाले हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे अधिकारी हर गतिविधि पर पैनी नजर रख सकेंगे.

5. ऐप की जांच के लिए बनी 16 सदस्यों की टीम

इस पूरे सिस्टम को जमीन पर उतारने से पहले सरकार इसकी बारीकी से जांच कर रही है. इसके लिए एक 16 सदस्यीय ‘यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग’ (UAT) कमेटी बनाई गई है. इस टीम में दिल्ली के 13 जिलों के असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और तकनीकी एक्सपर्ट्स शामिल हैं.

यह कमेटी ‘राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम’ (RCMS) ऐप को चलाकर देखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि:

ऐप में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है.

क्या यह ऐप आम जनता के इस्तेमाल के लिए आसान, तेज और सुविधाजनक है?

दस्तावेज अपलोड करने और परिवार की जानकारी बदलने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही?

फिलहाल इस प्रोजेक्ट का ट्रायल चल रहा है. एक बार पूरी तरह लागू होने के बाद, यह स्मार्ट-पीडीएस सिस्टम दिल्ली के लाखों परिवारों को सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ से आजादी देगा और पूरी राशन व्यवस्था को बेहद आसान और पारदर्शी बना देगा.