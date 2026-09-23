Home > दिल्ली > Delhi Masjid Bulldozer Action: रातों-रात चला डाला मस्जिद पर बुलडोजर! बुरी तरह भड़क उठे मुसलमान; AIMIM नेता बोले- ‘सहारनपुर पार्ट-2’

Delhi Masjid Bulldozer Action: रातों-रात चला डाला मस्जिद पर बुलडोजर! बुरी तरह भड़क उठे मुसलमान; AIMIM नेता बोले- ‘सहारनपुर पार्ट-2’

Shalimar Masjid Bulldozer Action: दिल्ली के शालीमार बाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दिल्ली के इस इलाके में आधी रात को बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया. दरअसल, यह ऑपरेशन शालीमार बाग इलाके में देखने को मिला,

By: Heena Khan | Published: September 23, 2026 8:32:24 AM IST

shalimar bulldozer action
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Shalimar Masjid Bulldozer Action: दिल्ली के शालीमार बाग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दिल्ली के इस इलाके में आधी रात को बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया. दरअसल, यह ऑपरेशन शालीमार बाग इलाके में देखने को मिला, दरअसल, सड़क चौड़ी करने के लिए देर रात एक मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया गया. बुलडोजर चलाने को लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया. केवल यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया.

भड़क उठे AIMIM नेता

मस्जिद पर चले बुलडोजर को लेकर रातों-रात हंगामा देखने को मिला. AIMIM दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने दावा किया कि मस्जिद पर सुबह 3 बजे बुलडोजर चलाया गया. इसके अलावा, अपने बयान में जमाई ने शालीमार बाग में मस्जिद पर बुलडोजर चलाने को सहारनपुर पार्ट 2 तक कह डाला.
साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शोएब जमाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी के निर्देश पर AIMIM दिल्ली की टीम कल देर रात शालीमार बाग इलाके में पहुंची, जहां एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जा रहा था. पुलिस प्रशासन किसके कहने पर हमें मस्जिद के इमाम से नहीं मिलने दे रहा है?”

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धार्मिक किताब हटाने की इजाजत देने की अपील

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पोस्ट के साथ शोएब जमाई ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ-साफ कहा कि वहां रात में मस्जिद गिरा दी गई. कोई समय भी नहीं दिया गया. यहां भी यही हो रहा है. यह घटना सहारनपुर पार्ट 2 की है. मस्जिद कमिटी के लोगों को डर है कि कहीं पूरी मस्जिद ही न गिरा दी जाए. लोगों को 100-200 मीटर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. मस्जिद के इमाम को भी नहीं जाने दिया जा रहा है. प्लीज़, कुरान को वहां से हटाने दीजिए. हमारे पास इतनी पवित्र किताब है.

मैच फिक्सिंग मामलो में DDCA ने जारी किया बयान, कहा- भाटिया का दावा सही नहीं, जांच के बाद पता चलेगा…

Tags: delhi newshome-hero-pos-6Masjid Bulldozer Action
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