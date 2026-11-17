दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार थाना क्षेत्र स्थित ज्वाला नगर में एक दो मंजिला मकान अचानक ढह गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक मासूम बच्चा और एक व्यक्ति शामिल हैं.

कब हुई घटना?

दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार थाना क्षेत्र में सुबह करीब 10:09 बजे पुलिस को पीसीआर कॉल मिली. कॉल में बताया गया कि ज्वाला नगर की गली नंबर 6 में एक इमारत ढह गई है और कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. CAT एम्बुलेंस की मदद से मलबे में फंसे सभी छह लोगों को बाहर निकालकर हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया गया. इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. राहत और बचाव कार्य के साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मकान गिरने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है.

2 लोगों की हुई मौत

पुलिस के मुताबिक, हादसे में 3 साल की बच्ची खुशबू और 30 वर्षीय पिंटू की मौत हो गई. वहीं, 27 वर्षीय देवांश उर्फ लड्डू, 35 वर्षीय विकेश, 25 वर्षीय आकाश और 22 वर्षीय दिलीप उर्फ डिम्पा घायल हुए हैं. ये सभी लोग इमारत में किराएदार के तौर पर रहते थे. मकान का मालिक सुरेंद्र सिंह बताया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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