Seemapuri Building Collapse: दुनिया में नहीं आया था चिराग, मिट्टी में दफन हुई प्रेग्नेंट महिला; सत्य निकेतन से भी खतरनाक था सीमापुरी वाला कांड

Seemapuri Building Collapse: सत्य निकेतन के बाद अब दिल्ली के सीमापुरी में ऐसा हादसा हुआ जिसने फिर दिल्लीवालों को दहशत में डाल दिया. दरअसल, दिल्ली के सीमापुरी इलाके में चार मंजिला इमारत गिरने से डेढ़ साल के बच्चे और एक गर्भवती महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई. बता दें कि तीन साल के बच्चे समेत आठ लोग बुरी तरह घायल हो गए. साथ ही बता दें कि शाहदरा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) राजेंद्र प्रसाद मीणा ने इस बात की जानकारी दी है कि अब तक मलबे से 11 लोगों को बचाया गया है और उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है.

आखिर कैसे गिरी इमारत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खौफनाक हादसे को लेकर DCP ने इस बात की जानकारी दी है कि एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं बताया गया है कि आठ बाकी लोग भी बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है. अधिकारियों को शक है कि मंगलवार शाम उत्तराखंड में आए भूकंप की वजह से इमारत में आई दरारों की वजह से यह इमारत गिरी होगी. हालांकि, इमारत गिरने का सही कारण अभी पता नहीं चला है. स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने मलबे में फंसे लोगों की आवाजें सुनीं.

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चंद दिनों में बिल्डिंग खाली करने वाला था परिवार

जानकारी के मुताबिक दिल्ली नगर निगम (MCD) के मुताबिक, पड़ोसियों ने दावा किया कि भूकंप के बाद इमारत में दरारें आ गईं और मालिक इसे खाली करने की प्रक्रिया में था. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने कहा कि उन्हें दोपहर 3:30 बजे घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद फायर इंजन वाली एक टीम को मौके पर भेजा गया. मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) ने बताया कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA), नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), MCD, और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) की टीमों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.