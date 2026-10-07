Seemapuri Building Collapse: सीमापुरी की मच्छी मार्केट में बड़ा हादसा, तीन मंजिला इमारत भरभराकर गिरी; कितने लोग मलबे में फंसे?

Delhi Seemapuri Building Collapse: दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को मच्छी मार्केट में चार मंज़िला इमारत भरभराकर गिर गई. मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका है. फायर विभाग को दोपहर 3:31 बजे कॉल मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, ग्राउंड-प्लस-तीन मंज़िला इमारत का एक हिस्सा गिर गया है. मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान चल रहा है. बचाव दल अभी मलबा हटाने का काम कर रहे हैं. अभी यह पता नहीं चल पाया है कि अंदर कितने लोग फंसे हैं. हादसे का कारण भी साफ नहीं है.

चार मंजिला बिल्डिंग करीब 25 गज के प्लॉट पर बनी – DCP आर. मीणा

हादसे के बाद चार से पांच लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया. पुलिस के मुताबिक, बिल्डिंग करीब 25 गज ज़मीन पर बनी थी. मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है. बिल्डिंग सीमापुरी में ईदगाह मस्जिद के पास थी.

DCP आर. मीणा ने बताया कि चार मंजिला बिल्डिंग करीब 25 गज के प्लॉट पर बनी थी. हादसे के बाद चार से पांच लोगों को राजीव गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया. मलबे में अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने का काम कर रही हैं. अंदर फंसे लोगों की सही संख्या अभी पता नहीं है. हादसे का कारण भी साफ नहीं है.

घटना के बाद, सीमापुरी गोलचक्कर और DLF भोपुरा समेत आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से उस इलाके से बचने की अपील की है. एंबुलेंस और बचाव गाड़ियों के लिए रास्ता साफ करने के लिए साइट के पास रुकने, पार्किंग करने या इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है.

फंसे हुए लोगों की संख्या अभी साफ नहीं

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि मलबे में कितने लोग फंसे हैं. यह साफ नहीं है कि अंदर कितने लोग हो सकते हैं. चार से पांच लोगों को अस्पताल ले जाया गया है. हालांकि, उनकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. गिरने का कारण भी अभी पता नहीं चला है. मौके पर बचाव अभियान चल रहा है. बचाव दल मलबा हटा रहे हैं और अंदर फंसे लोगों को ढूंढ रहे हैं.