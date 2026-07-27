Home > दिल्ली > प्रेजेंट मैम’ की जगह बच्चों ने खुद लगाई हाजिरी, दिल्ली की टीचर का अनोखा अटेंडेंस सिस्टम, तैयार किया क्रिएटिव बोर्ड

प्रेजेंट मैम’ की जगह बच्चों ने खुद लगाई हाजिरी, दिल्ली की टीचर का अनोखा अटेंडेंस सिस्टम, तैयार किया क्रिएटिव बोर्ड

Unique attendance system: दिल्ली के एक स्कूल की शिक्षिका ने पारंपरिक अटेंडेंस सिस्टम को बदलकर बच्चों के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है. माचिस की डिब्बियों से बने बोर्ड पर बच्चे खुद 'Present' और 'Absent' का चयन करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं. इस पहल से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि बच्चों में जिम्मेदारी, ईमानदारी और आत्मविश्वास भी विकसित होता है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 27, 2026 2:01:41 PM IST

माचिस की डिब्बियों से तैयार किया गया क्रिएटिव अटेंडेंस बोर्ड
माचिस की डिब्बियों से तैयार किया गया क्रिएटिव अटेंडेंस बोर्ड


Unique attendance system: स्कूल की घंटी बजते ही टीचर का एक-एक छात्र का नाम पुकारना और बच्चों का ‘प्रेजेंट मैम’ कहना लगभग हर किसी की यादों का हिस्सा है. लेकिन दिल्ली के एक स्कूल की शिक्षिका ने इस पारंपरिक व्यवस्था को एक ऐसे अनोखे तरीके से बदल दिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. इस नए सिस्टम में न टीचर को नाम पुकारना पड़ता है और न ही बच्चों को जोर से जवाब देना पड़ता है. बच्चे खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और इसी प्रक्रिया के जरिए जिम्मेदारी और ईमानदारी का भी पाठ सीखते हैं.

‘प्रेजेंट मैम’ की जगह बच्चों ने खुद संभाली जिम्मेदारी

इंस्टाग्राम पेज @mind_map_master पर शेयर किए गए वीडियो में एक बेहद अनोखा अटेंडेंस सिस्टम देखने को मिलता है. क्लास में पहुंचने के बाद बच्चे सीधे अपनी सीट पर नहीं बैठते, बल्कि सबसे पहले दीवार पर लगे एक खास अटेंडेंस बोर्ड के पास जाते हैं. इस बोर्ड पर हर छात्र की फोटो और नाम के साथ छोटी-छोटी माचिस की डिब्बियां लगाई गई हैं. हर डिब्बी के भीतर दो विकल्प दिए गए हैं-‘A’ (Absent) और ‘P’ (Present). छात्र क्लास में पहुंचते ही अपनी डिब्बी को ‘P’ की तरफ खिसका देते हैं और उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है.

You Might Be Interested In

टीचर को नहीं पुकारना पड़ता किसी का नाम

इस अनोखे सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी हाजिरी की प्रक्रिया बच्चों के जिम्मे होती है. टीचर को किसी छात्र का नाम पुकारने या रोल नंबर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. बच्चे स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरी क्लास की अटेंडेंस पूरी हो जाती है. यह तरीका समय बचाने के साथ-साथ बच्चों को अनुशासन और आत्मनिर्भरता की भी सीख देता है.

जिम्मेदारी और ईमानदारी का भी मिल रहा पाठ

वीडियो देखने वाले कई लोगों का मानना है कि यह केवल अटेंडेंस लेने का तरीका नहीं बल्कि बच्चों में जिम्मेदारी, भरोसा और ईमानदारी विकसित करने की शानदार पहल है. बिना किसी लंबी सीख या भाषण के बच्चों को यह भरोसा दिया जा रहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी खुद निभा सकते हैं. यही विश्वास उनके व्यक्तित्व के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर की तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस आइडिया की सराहना की. एक यूजर ने लिखा, “बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता. एक अन्य यूजर ने कहा, “इतना आसान लेकिन इतना शानदार आइडिया पहले कभी नहीं देखा. कई लोगों ने इसे कम खर्च में बेहतरीन इनोवेशन बताया, जिसे दूसरे स्कूल भी आसानी से अपना सकते हैं.

मजेदार कमेंट्स ने भी बटोरी सुर्खियां

जहां एक ओर लोगों ने इस पहल की तारीफ की, वहीं कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में भी अपनी राय रखी. एक यूजर ने लिखा कि अगर उनके स्कूल में ऐसा सिस्टम होता तो दोस्त रोज उनकी भी हाजिरी लगा देते. वहीं दूसरे ने मजाक करते हुए कहा कि कोई शरारती बच्चा सबकी डिब्बियां वापस ‘A’ पर कर देता और फिर पूरी क्लास में अफरा-तफरी मच जाती. इन मजेदार प्रतिक्रियाओं ने वीडियो को और भी वायरल बना दिया.

महंगे गैजेट नहीं, अलग सोच से आता है असली इनोवेशन

आज जब स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट, डिजिटल लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, तब यह छोटा-सा प्रयोग यह साबित करता है कि हर इनोवेशन के लिए महंगे उपकरण जरूरी नहीं होते. कुछ खाली माचिस की डिब्बियां, कार्डबोर्ड, बच्चों की तस्वीरें और एक रचनात्मक सोच रखने वाला शिक्षक भी सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प और यादगार बना सकता है.

शिक्षा में छोटे बदलाव भी ला सकते हैं बड़ा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को छोटी उम्र से जिम्मेदारी देना, उन पर भरोसा जताना और उन्हें निर्णय लेने का अवसर देना उनके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.दिल्ली की इस शिक्षिका का अनोखा अटेंडेंस सिस्टम इसी सोच का बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों को पसंद आ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक पहल माना जा रहा है.

Tags: Delhi Schoolunique attendance system
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026

2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?...

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए तरबूज के बीज?

July 26, 2026

बॉलीवुड के वो मशहूर स्टार्स, जिनकी रगों में दौड़ता है...

July 26, 2026
प्रेजेंट मैम’ की जगह बच्चों ने खुद लगाई हाजिरी, दिल्ली की टीचर का अनोखा अटेंडेंस सिस्टम, तैयार किया क्रिएटिव बोर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्रेजेंट मैम’ की जगह बच्चों ने खुद लगाई हाजिरी, दिल्ली की टीचर का अनोखा अटेंडेंस सिस्टम, तैयार किया क्रिएटिव बोर्ड
प्रेजेंट मैम’ की जगह बच्चों ने खुद लगाई हाजिरी, दिल्ली की टीचर का अनोखा अटेंडेंस सिस्टम, तैयार किया क्रिएटिव बोर्ड
प्रेजेंट मैम’ की जगह बच्चों ने खुद लगाई हाजिरी, दिल्ली की टीचर का अनोखा अटेंडेंस सिस्टम, तैयार किया क्रिएटिव बोर्ड
प्रेजेंट मैम’ की जगह बच्चों ने खुद लगाई हाजिरी, दिल्ली की टीचर का अनोखा अटेंडेंस सिस्टम, तैयार किया क्रिएटिव बोर्ड