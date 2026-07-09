Delhi School Holiday: क्या दिल्ली में स्कूलों पर पड़ेंगे ताले? तेज बारिश और जलभराव से राजधानी में मचा कोहराम; स्कूल भेजने से पहले ले लें जानकारी

Delhi School Holiday: गुरुवार, 9 जुलाई की सुबह दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में भारी बारिश हुई. इससे हाल ही में चल रही गर्मी और उमस से तो राहत मिली, लेकिन पूरे इलाके में जगह-जगह पानी भर गया, ट्रैफिक जाम लग गया और लोगों को आने-जाने में दिक्कतें हुईं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौसम को लेकर नए अलर्ट जारी किए हैं और चेतावनी दी है कि दिन भर और भी आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और बारिश की संभावना है.

गाजियाबाद में स्कूलों में छुट्टी घोषित

दिल्ली के स्कूल हालात पर नज़र रखे हुए हैं. भारी बारिश को देखते हुए, गाजियाबाद के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मंदर ने 9 जुलाई को सभी एजुकेशन बोर्ड के तहत कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की. हालांकि दिल्ली में पूरे शहर के लिए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन खराब होते मौसम को देखते हुए अगर बारिश और तेज होती है, तो स्कूल फिजिकल क्लास (स्कूल में जाकर पढ़ाई) के बारे में फिर से विचार कर सकते हैं. अधिकारी हालात पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और अलग-अलग स्कूल स्थानीय हालात के आधार पर ऑनलाइन क्लास शुरू करने या ऑफलाइन पढ़ाई रोकने का फैसला ले सकते हैं. गुरुग्राम पुलिस ने ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सलाह दी है. पानी भरने की वजह से लगे भारी ट्रैफिक जाम के बीच, गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट ऑफिसों को सलाह दी है कि वे कर्मचारियों को लगातार दो दिनों तक घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने की इजाज़त दें. विभाग के आधिकारिक X हैंडल से जारी इस सलाह का मकसद ट्रैफिक जाम कम करना और शहर में भारी बारिश के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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सड़कों पर लगा जाम

जलभराव से दिल्ली और गुरुग्राम में ट्रैफिक ठप हो गया. लगातार बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ, जिससे सुबह के व्यस्त समय में गाड़ियों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुनिरका और कई निचले इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को यात्रा में देरी हुई. गुरुग्राम में भी हालात मुश्किल थे, जहां भारी बारिश के कारण कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी हो गई. नरसिंहपुर के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन पर गाड़ियां फंसी हुई दिखीं, जबकि बसई, उमंग भारद्वाज चौक, कादीपुर, सेक्टर-10A, सोहना रोड और कई अन्य महत्वपूर्ण रास्तों पर भी भारी जाम की खबर मिली.

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