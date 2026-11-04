Home > दिल्ली > Caught on CCTV: दिल्ली के स्कूल में दर्दनाक हादसा, चलते-चलते जमीन पर गिरी तीसरी कक्षा की मासूम छात्रा; नहीं बच सकी जान

Caught on CCTV: दिल्ली के स्कूल में दर्दनाक हादसा, चलते-चलते जमीन पर गिरी तीसरी कक्षा की मासूम छात्रा; नहीं बच सकी जान

Delhi News: दिल्ली में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की छात्रा की चलती क्लास के दौरान अचानक गिरने से मौत हो गई. घटना CCTV में कैद हो गई है. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 4, 2026 2:44:36 PM IST

चलती क्लास के दौरान तीसरी कक्षा की छात्रा की हुई मौत
चलती क्लास के दौरान तीसरी कक्षा की छात्रा की हुई मौत


पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के एक स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ने वाली नौ साल की एक लड़की की बुधवार सुबह अचानक क्लासरूम में गिरने से मौत हो गई. हालांकि, पुलिस ने बताया कि यह घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है. 

हार्ट अटैक से हुई मौत?

दिल्ला के मयूर विहार फेज-2 स्थित लवली हेरिटेज स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा की अचानक गिरने से मौत हो गई. बच्ची की पहचान उन्नति के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, उन्नति क्लासरूम में मौजूद थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह फर्श पर गिर गई. शुरुआती रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है.



छात्र और टीचर हुए परेशान

बच्ची को गिरता देख क्लास में मौजूद शिक्षक और छात्र घबरा गए. टीचर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं. दूसरे स्टूडेंट्स भी टीचर की मदद करने की कोशिश करते हैं और लड़की को एक गिलास पानी देते हैं. फिर टीचर मदद के लिए क्लासरूम से बाहर जाते हुए दिखते हैं, जबकि दूसरे भी लड़की को होश में लाने की कोशिश करते हैं. बाद में एक टीचर तुरंत उसे पास के अस्पताल लेकर पहुंचीं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलते ही पांडव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. 

Tags: Class 3 Studentdelhi newsDelhi School NewsSchool Girl DeathStudent Death
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