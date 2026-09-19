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MCD Action: सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की? कितने बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

MCD Action: दिल्ली के सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने के बाद एमसीडी की कार्रवाई लगातार जारी है. MCD के आंकड़ों के मुताबिक, 6 से 18 सितंबर के बीच निगम ने 397 प्रॉपर्टीज को तोड़ा और 152 प्रॉपर्टीज को सील किया गया.

By: Sohail Rahman | Published: September 19, 2026 9:45:54 AM IST

दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने क्या-क्या कार्रवाई की?
दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने क्या-क्या कार्रवाई की?


MCD Action: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी में गैर-कानूनी और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. सत्य निकेतन इलाके में पेइंग गेस्ट (PG) सुविधा वाली एक इमारत के गिरने और उसमें कई लोगों की मौत के बाद निगम ने यह सख्ती जारी रखी है.

MCD के आंकड़ों के मुताबिक, 6 से 18 सितंबर के बीच निगम ने 397 प्रॉपर्टीज को तोड़ा और 152 प्रॉपर्टीज को सील किया. इसी दौरान, गैर-कानूनी निर्माण के लिए 310 कारण बताओ नोटिस, सीलिंग के लिए 178 ‘शो-कॉज नोटिस’ और 80 तोड़ने के आदेश जारी किए गए.

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18 सितंबर को एमसीडी ने क्या-क्या कार्रवाई की?

अकेले 18 सितंबर को MCD ने 41 प्रॉपर्टीज को तोड़ा, 10 प्रॉपर्टीज को सील किया, गैर-कानूनी निर्माण के लिए 42 ‘शो-कॉज नोटिस’, सीलिंग के लिए 44 ‘शो-कॉज नोटिस’ और सात ‘डिमोलीशन ऑर्डर’ जारी किए. सत्य निकेतन में 6 सितंबर को पांच मंजिला इमारत गिरने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें पांच छात्र शामिल थे. इसके बाद विपक्षी दलों की आलोचना के बीच MCD ने कई कदम उठाने की घोषणा की, जिसमें अधिकारियों को सस्पेंड करना और PG सुविधाओं का सर्वे करना शामिल था.

यह भी पढ़ें – Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे पर फूटा गुस्सा, ABVP ने MCD ऑफिस में की तोड़फोड़, कमिश्नर के इस्तीफे की मांग

गैर-कानूनी मकानों के खिलाफ की कार्रवाई

साकेत और मालवीय नगर में हाल की घटनाओं के बाद PG वाली इमारत गिरने से पहले ही MCD ने गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी. सत्य निकेतन की घटना के बाद यह अभियान और तेज हो गया. 1 जून से 3 सितंबर के बीच नगर निगम ने 983 प्रॉपर्टीज को तोड़ा, 464 को सील किया और गैर-कानूनी निर्माण के लिए 1,516 ‘शो-कॉज नोटिस’ जारी किए. साथ ही, सीलिंग के लिए 708 ‘शो-कॉज नोटिस’ और 726 ‘डिमोलीशन ऑर्डर’ भी जारी किए गए.

3 महीने का सर्वे भी पूरा किया

MCD ने रिहायशी इलाकों में प्रॉपर्टीज के कमर्शियल इस्तेमाल का पता लगाने के लिए तीन महीने का सर्वे भी पूरा कर लिया है. इस सर्वे में 404 कॉलोनियों और 168 वार्डों में लगभग 3,00,000 प्रॉपर्टीज को शामिल किया गया. सर्वे में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए. निगम ने दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत गैर-अनुमत (इजाजत न होने वाली) गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. लगभग 30-40 प्रॉपर्टीज को पहले ही सील किया जा चुका है, जबकि कई अन्य के खिलाफ कार्रवाई चल रही है.

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Tags: delhi news
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