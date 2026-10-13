महिला पर बियर की कुछ बूंदे क्या गिरी, अखाड़ा बन गया नाइट क्लब; बाउंसरों ने युवक को बेरहमी से पीटा, ले ली जान

सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र में एक नाइट क्लब में एक छोटा सा विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई. एक महिला पर बीयर पर कुछ बूंदें क्या गिरी कि मारपीट शुरू हो गई और एक युवक को बेरहमी से पीट पीटकर मार डाला गया. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया. आइए समझते हैं पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 29 वर्षीय दलजीत अपने कुछ दोस्तों के साथ नाइट क्लब में गया था. इसी दौरान उसके एक दोस्त से कथित तौर पर एक महिला पर बियर गिर गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि बहस बढ़ने पर क्लब के बाउंसरों ने दलजीत के साथ मारपीट शुरू कर दी. परिजनों और दोस्तों का कहना है कि उनके माफी मांगने के बावजूद मारपीट जारी रही.

पीट-पीटकर मार डाला

इस मामले में आरोप लगाया गया है कि क्लब के कुछ वेटर भी मारपीट में शामिल हो गए. उन्होंने कथित तौर पर दलजीत और उसके दोस्तों को डंडों और कांच की बोतलों से पीटा. इस घटना में दलजीत बुरी तरह घायल हो गया. इसके बाद दलजीत को गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कौन था मृतक?

यह घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है. मृतक दलजीत पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर का रहने वाला था. बताया गया कि मृतक पेश से ड्राइवर था. उसके परिवार में पत्नी, आठ साल का बेटा और पिता हैं.

मामले में अब तक क्या हुआ?