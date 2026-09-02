Home > दिल्ली > Delhi News: दिल्ली के संजय झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, बचाने उतरे 2 दोस्त भी फंसे, तीनों की हो गई मौत

Delhi News: दिल्ली के संजय झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, बचाने उतरे 2 दोस्त भी फंसे, तीनों की हो गई मौत

Delhi News: दिल्ली के पांडव नगर स्थित संजय झील में मंगलवार शाम डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक दोस्त पानी में डूबा, जिसके बचाने के लिए 2 दोस्त पानी में उतरे. लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि थोड़ी ही देर में तीनों डूब गए.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 2, 2026 8:08:49 AM IST

दिल्ली के संजय झील में डूबने से 3 दोस्तों की हो गई मौत
दिल्ली के संजय झील में डूबने से 3 दोस्तों की हो गई मौत


Delhi Sanjay Lake Incident: ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर स्थित संजय झील में मंगलवार शाम डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है. मरने वाले युवकों की पहचान कल्याणपुरी निवासी साहिल, सौरव और आशीष के रूप में हुई है. फिलहाल पांडव नगर थाना पुलिस परिजन और संजय झील के प्रबंधक से इस मामले में पूछताछ कर रही है. इसके अलावा मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पूरे मामले की जांच की जा रही है.

इस पूरे मामले पर एक पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार शाम करीब 7:24 बजे, पांडव नगर पुलिस स्टेशन को कोटला गांव/टैम्पो मार्केट के पास संजय झील में तीन लोगों के डूबने की सूचना देने वाली एक पीसीआर कॉल मिली.

You Might Be Interested In

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना के बाद तत्काल प्रभाव से पांडव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहां पहुंचने के बाद पता चला कि झील में लगभग 22-25 साल के तीन युवक डूब गए हैं. तीनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे. इसके बाद फौरन उन्हें एलबीएस अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर तीनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें – दिल्ली का सनसनीखेज प्ले स्कूल कांड: 3 साल के मासूम को कुर्सी से बांधकर पीटा, कान के पर्दे फटे… शरीर पर नीले निशान; जुर्म छिपाने…

कैसे हुई 3 दोस्तों की मौत?

जानकारी सामने आ रही है कि तीनों दोस्त मंगलवार शाम संजय झील में नहाने गए थे. नहाने के दौरान एक दोस्त अचानक गहरे पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए उसके दोनों दोस्त भी झील में कूद गए. लेकिन पानी की ज्यादा गहराई और झील में बने गहरे गड्ढों की वजह से तीनों उसमें फंस गए और बाहर नहीं निकल सके. कुछ ही देर में तीनों पानी में डूब गए. हादसे की सूचना मिलने पर राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची और तीनों के शव झील से बाहर निकाले.

तो वहीं दूसरी तरफ विधायक कुलदीप कुमार ने चौंकाने वाला दावा किया कि रेत खनन के कारण झील में कई जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है.

यह भी पढ़ें – Delhi 5 September March: दिल्ली में फिर जुटेंगे ‘कॉकरोच’ SC ने किया 5 सितंबर के मार्च पर रोक लगाने से इन्कार

Tags: breaking newsdelhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026

चिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?

September 1, 2026

कौन हैं सुभाश्री साहू, कितनी है नेटवर्थ?

September 1, 2026

सितंबर में भूलकर भी न जाएं इन 7 जगहों पर,...

September 1, 2026

कौन सा तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं?

August 31, 2026

अंबर-धरा एक्ट्रेस 40 की उम्र में बनने वाली हैं मां

August 31, 2026
Delhi News: दिल्ली के संजय झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, बचाने उतरे 2 दोस्त भी फंसे, तीनों की हो गई मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi News: दिल्ली के संजय झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, बचाने उतरे 2 दोस्त भी फंसे, तीनों की हो गई मौत
Delhi News: दिल्ली के संजय झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, बचाने उतरे 2 दोस्त भी फंसे, तीनों की हो गई मौत
Delhi News: दिल्ली के संजय झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, बचाने उतरे 2 दोस्त भी फंसे, तीनों की हो गई मौत
Delhi News: दिल्ली के संजय झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, बचाने उतरे 2 दोस्त भी फंसे, तीनों की हो गई मौत