Delhi News: दिल्ली के संजय झील में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबा युवक, बचाने उतरे 2 दोस्त भी फंसे, तीनों की हो गई मौत

Delhi Sanjay Lake Incident: ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर स्थित संजय झील में मंगलवार शाम डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है. मरने वाले युवकों की पहचान कल्याणपुरी निवासी साहिल, सौरव और आशीष के रूप में हुई है. फिलहाल पांडव नगर थाना पुलिस परिजन और संजय झील के प्रबंधक से इस मामले में पूछताछ कर रही है. इसके अलावा मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पूरे मामले की जांच की जा रही है.

इस पूरे मामले पर एक पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार शाम करीब 7:24 बजे, पांडव नगर पुलिस स्टेशन को कोटला गांव/टैम्पो मार्केट के पास संजय झील में तीन लोगों के डूबने की सूचना देने वाली एक पीसीआर कॉल मिली.

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना के बाद तत्काल प्रभाव से पांडव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहां पहुंचने के बाद पता चला कि झील में लगभग 22-25 साल के तीन युवक डूब गए हैं. तीनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे. इसके बाद फौरन उन्हें एलबीएस अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर तीनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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कैसे हुई 3 दोस्तों की मौत?

जानकारी सामने आ रही है कि तीनों दोस्त मंगलवार शाम संजय झील में नहाने गए थे. नहाने के दौरान एक दोस्त अचानक गहरे पानी में डूबने लगा. उसे बचाने के लिए उसके दोनों दोस्त भी झील में कूद गए. लेकिन पानी की ज्यादा गहराई और झील में बने गहरे गड्ढों की वजह से तीनों उसमें फंस गए और बाहर नहीं निकल सके. कुछ ही देर में तीनों पानी में डूब गए. हादसे की सूचना मिलने पर राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची और तीनों के शव झील से बाहर निकाले.

तो वहीं दूसरी तरफ विधायक कुलदीप कुमार ने चौंकाने वाला दावा किया कि रेत खनन के कारण झील में कई जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है.

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