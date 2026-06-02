Saket Building Collapsed: मौत का था अंदाजा, फिर भी देवी बन ‘पार्वती आंटी’ गई अंदर, बच्चों को बचाने में गवाई जान

Delhi Saket Mehrauli Building Collapse: दक्षिण दिल्ली से एक खबर आ रही है कि महरौली इलाके में एक पांच मंजिल की बिलडिंग गिर गई जिसके चलते 6 लोगों की मौत हो गई. ये हादसा कोई नार्मल हादसा नहीं था इसने लोगों का दिल दहला दिया. इस हादसे में एक आंटी थी जिनका नाम था ‘पार्वती आंटी’ जो इमारत में छोटी कैंटीन चलाती थी वो समय रहते बाहर निकल आई लेकिन अंदर मौजूद बच्चों को बुलाने फिर गई. तभी कैंटीन का मलबा आंटी पर गिरा और उनकी जान चली गई.

पार्वती आंटी नेपाल की रहने वाली थी और महरौली पांच मंजिल इमारत में एक टिन की छोटी सी कैंटीन चलाती थी. ऑफिस जाने वाले और अन्य लोग उन्हें बड़े प्यार से बुलाते थे. आंटी की कैंटीन सस्ते और स्वादिष्ट खाने के लिए फेमस थी. आंटी के जीजा ने बताया कि इस हादसे से पहले उन्होंने 12 आलू पराथे और 4 कोल्ड कॉफी का ऑडर बनाके दिया था और फिर एक दम से इमारत हिलने लगी. जैसे ही लोगों को खतरा फील हुआ लोग वहां से भागे और तभी इमारत ढह गई.

बच्चों के लिए आंटी ने दी अपनी जान

कैंटीन में काम करने वाले नौकर के मुताबिक, उस वक्त अंदर 12-12 लोग थे जिसमें बच्चे भी थे. पार्वती आंटी एक बार बाहर निकल आई लेकिन दुबारा फिर वो बच्चों को बुलाने के लिए अंदर गई थी उन्होंने बच्चों को आवाज भी दी और बाहर नहीं आईं, क्योंकि तभी भारी मलबा कैंटीन पर गिर गया.

सभी की पसंदीदा थी पार्वती आंटी

महरौली में पढ़ने वाले बच्चों और अन्य लोगों के लिए वो कैंटीन नहीं बल्की दूसरा घर जैसा था. वहां पर अक्सर वो बच्चे जाते थे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं. पास के लोगों का कहना है कि आंटी सिर्फ खाना ही नहीं खिलाती थी बल्कि आए गए लोगों से उनका हालचाल भी पूछती थीं. इसी वजह से वो हर किसी को काफी पसंद थी.

रातभर हुई बचाने की कोशिश

हादसे होने के बाद NDRF समेत कई टीमों ने रातभर रेस्क्यू अभियान चलाया. शुरू में उन्होंने 4-5 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन आंटी मलबे के नीचे ही दबी रह गईं. काफी देर बाद जब उन्हें निकाला गया और तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया.



