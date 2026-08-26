Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद-शरजील को क्यों लगा फिर झटका? नई बेल के विरोध में दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

Umar Khalid-Sharjeel Imam Bail: दिल्ली पुलिस ने बुधवार, 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई नई बेल पिटीशन का विरोध किया है.

दो अलग-अलग लेकिन एक जैसे एफिडेविट में, प्रॉसिक्यूशन और पुलिस ने तर्क दिया है कि इमाम और खालिद 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड हैं और उनकी नई बेल पिटीशन गैर-कानूनी हैं और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हैं.

शुरू में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने शुरू में ही यह कहा गया है कि नीचे बताए गए इन आधारों को देखते हुए मौजूदा बेल की कार्रवाई गलत और गैर-कानूनी है पहला मौजूदा अपील करने वाला दिल्ली दंगों के ‘मास्टरमाइंड’ में से एक है और दूसरा मौजूदा बेल की कार्रवाई, अपील करने वाले के अपने मामले गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य (दिल्ली NCT सरकार): 2026 SCC ऑनलाइन SC 10 में भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ज़रूरी निर्देशों के खिलाफ है, (b) अपील करने वाले ने सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम NIA: 2026 SCC ऑनलाइन SC 881 में एक अलग मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौजूदा बेल की कार्रवाई जारी रखने के लिए हालात में बदलाव के तौर पर पेश करके इस माननीय कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है.

बेल याचिका का ये तीसरा राउंड

खालिद और इमाम द्वारा हाई कोर्ट में दायर बेल याचिकाओं का यह तीसरा राउंड है. उन्होंने पहले दो बार ज़मानत की अर्ज़ी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक सभी खारिज हो गईं. सुप्रीम कोर्ट का सबसे नया ऑर्डर जनवरी 2026 में आया, जब पांच लोगों को ज़मानत मिल गई, लेकिन खालिद और इमाम को राहत देने से मना कर दिया गया. फिर उन्होंने जमानत की अर्ज़ी का यह राउंड फाइल किया. उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट का रुख किया, जिसने 4 जुलाई को उनकी अर्ज़ी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ा.

दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को क्या बताया?

दिल्ली पुलिस ने अब हाई कोर्ट को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जनवरी 2026 के फैसले में इमाम और खालिद को दंगों का कथित मास्टरमाइंड बताया था और इसलिए, उनकी लगातार हिरासत सही है. पुलिस ने ज़ोर देकर कहा कि इमाम और खालिद ने जनवरी 2026 के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को गलत पढ़ा था, जिसमें सुरक्षित गवाहों की जांच पूरी होने या ऑर्डर के एक साल बीत जाने के बाद ही नई ज़मानत याचिका की इजाज़त दी गई थी, जो भी पहले हो.

पुलिस ने तर्क दिया है कि यह लिमिट अभी तक पूरी नहीं हुई

गुलफिशा (सुप्रा) जनवरी 2026 का फैसला जिसमें खालिद और इमाम को बेल देने से मना कर दिया गया था] के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि माननीय कोर्ट ने अपील करने वाले के मामले में UAPA के सेक्शन 43D(5) के लागू होने को सही ठहराया था.

जवाबों में कहा गया इस तरह, अपील करने वाले को ज़मानत देने पर रोक (UAPA की कानूनी स्कीम के हिसाब से) पूरी हो गई है और इसे गलत वजहों से दोबारा नहीं खोला जा सकता/फिर से नहीं उठाया जा सकता, जैसा कि अपील करने वाले ने यहां मांगा है. खास बात यह है कि खालिद और इमाम की ज़मानत की अर्ज़ी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी के एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जिसमें टॉप कोर्ट की एक अलग बेंच ने जनवरी 2026 के फैसले में खालिद और इमाम को ज़मानत देने से इनकार करने पर सवाल उठाया था.

खालिद और इमाम की अर्ज़ी पर क्या कहा गया?

खालिद और इमाम की अर्ज़ी में कहा गया है कि इससे हालात में बदलाव आया है. हालांकि, पुलिस के एफिडेविट में कहा गया है कि एक अलग मामले में को-ऑर्डिनेट बेंच का फैसला खालिद और इमाम के अपने मामले में सुप्रीम कोर्ट के खास नतीजों और निर्देशों को ओवरराइड नहीं कर सकता.

पुलिस के मुताबिक, बेशक, सैयद इफ्तिखार अंद्राबी का फैसला दिल्ली दंगों के मामले या उसमें अपील करने वाले की भूमिका के बारे में कोई जानकारी नहीं है. इसके अलावा, गुलफिशा में माननीय कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए फैक्ट्स, जिसके तहत अपील करने वाले के मामले में UAPA की धारा 43D(5) के इस्तेमाल को सही ठहराया गया था, सैयद इफ्तिखार अंद्राबी (सुप्रा) में उन पर कोई शक नहीं है. इस तरह, अपील करने वाले को ज़मानत देने पर लगी कानूनी रोक बनी हुई है और यह इस माननीय कोर्ट में चल रही ज़मानत की कार्यवाही पर पूरी तरह लागू होती है.

सह-आरोपी तस्लीम अहमद के मामले में भी दिल्ली पुलिस का विरोध

पुलिस ने दोनों आरोपियों द्वारा सह-आरोपी तस्लीम अहमद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करने का भी विरोध किया है. इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सैयद इफ्तिखार अंद्राबी और गुलफिशा फातिमा मामलों में अलग-अलग राय को एक बड़ी बेंच को भेजा था और अहमद को अंतरिम ज़मानत दी थी. पुलिस ने कहा है कि बड़ी बेंच को भेजने से खालिद और इमाम के जनवरी 2026 के मामले में घोषित कानून में कोई बदलाव नहीं हो सकता, जब उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था.