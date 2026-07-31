दिल्ली दंगा मामले में अपराधी ताहिर हुसैन, अंकित शर्मा हत्या मामले में उम्रकैद, हैरान कर देगा मामला?

Tahir Hussain Life Imprisonment: 2020 में हुए दिल्ली दंगे के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी. इसके बाद उनके शव को एक नाले में फेंक दिया गया था. इस मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि आईबी अफसर की हत्या का मामला बहुत गंभीर घटना थी. अंकित शर्मा की निर्मम हत्या करने के बाद उनके शव को जानवरों की तरह नाले में फेंक दिया गया था. ये घटना समाज को झकझोर देने वाली है. इस अपराध को बड़ी ही क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया था.

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