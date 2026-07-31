Home > दिल्ली > दिल्ली दंगा मामले में अपराधी ताहिर हुसैन, अंकित शर्मा हत्या मामले में उम्रकैद, हैरान कर देगा मामला?

दिल्ली दंगा मामले में अपराधी ताहिर हुसैन, अंकित शर्मा हत्या मामले में उम्रकैद, हैरान कर देगा मामला?

दिल्ली के 2020 दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि आईबी अफसर की हत्या का मामला बहुत गंभीर घटना थी.

By: Deepika Pandey | Published: July 31, 2026 4:31:11 PM IST

दिल्ली दंगों का सबसे चर्चित केस अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी
दिल्ली दंगों का सबसे चर्चित केस अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी


Tahir Hussain Life Imprisonment: 2020 में हुए दिल्ली दंगे के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई थी. इसके बाद उनके शव को एक नाले में फेंक दिया गया था. इस मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई है. जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि आईबी अफसर की हत्या का मामला बहुत गंभीर घटना थी. अंकित शर्मा की निर्मम हत्या करने के बाद उनके शव को जानवरों की तरह नाले में फेंक दिया गया था. ये घटना समाज को झकझोर देने वाली है. इस अपराध को बड़ी ही क्रूरता के साथ अंजाम दिया गया था.

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