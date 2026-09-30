Home > दिल्ली > अगर हम जमानत देते हैं तो… उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहकर नहीं दी बेल?

अगर हम जमानत देते हैं तो… उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहकर नहीं दी बेल?

Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम ने निचली अदालत के चार जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें गिरफ्तारी के बाद तीसरी बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं. निचली अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पांच जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

By: Hasnain Alam | Published: September 30, 2026 9:14:40 PM IST

उमर खालिद और शरजील इमाम
उमर खालिद और शरजील इमाम


Delhi Riots 2020: दिल्ली हाईकोर्ट से उमर खालिद और शरजील इमाम को बुधवार को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित ‘बड़ी साजिश’ से जुड़े आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के मामले में दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने खालिद और शरजील की जमानत याचिकाएं तीसरी बार खारिज कर दीं.

पीठ ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के पांच जनवरी के उस आदेश में बदलाव नहीं कर सकती, जिसमें दोनों आरोपियों से कहा गया था कि वे संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश पारित होने की तारीख से एक साल की अवधि पूरी होने, इनमें से जो भी पहले हो, उसके बाद जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. पीठ ने कहा कि अगर हम जमानत देते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव करना होगा, जो हम नहीं कर सकते.

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निचली अदालत ने भी खारिज कर दी थीं जमानत याचिकाएं

खालिद और इमाम ने निचली अदालत के चार जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें गिरफ्तारी के बाद तीसरी बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं. निचली अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं और कहा कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पांच जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह न तो अर्जी पर विचार कर सकती है और न ही कोई राहत दे सकती है.

पीठ ने कहा कि जनवरी में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी भूमिका अन्य सह-आरोपियों से अलग थी और वे कथित साजिश के ‘वैचारिक सूत्रधार’ थे. अदालत ने कहा, ‘उपरोक्त चर्चा और मामले के सभी तथ्यों, खासकर अपील करने वालों पर लगाई गई शर्तों को देखते हुए, यह अदालत, निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं पाती. इसलिए, अपील खारिज की जाती हैं.’

उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?

खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि उनका मुवक्किल छह साल से हिरासत में है और दूसरे सह-आरोपियों को राहत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पांच जनवरी के आदेश को लगभग दस महीने बीत चुके हैं और निचली अदालत में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं.

इमाम के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल भी छह साल से हिरासत में है और मुकदमा पूरा होने में हो रही देरी को देखते हुए उसे जमानत दी जानी चाहिए. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दिल्ली पुलिस की ओर से इन याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि दोनों आरोपी दंगे के ‘मुख्य साजिशकर्ता’ हैं तथा सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी किसी भी नयी जमानत याचिका पर विचार करने के लिए समयसीमा तय कर चुका है.

Tags: Delhi High Courtdelhi news
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