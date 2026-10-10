Delhi Riots 2020 Case: पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन ने 2020 में भड़काया था दंगा, दिल्ली की कोर्ट ने ठहराया दोषी करार

Delhi Riots 2020 Case: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के दंगों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में आगजनी से जुड़े एक मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया. यह दूसरी बार है जब कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया है. इससे पहले IB कर्मचारी अंकित शर्मा की मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है.

शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली की अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में दंगे भड़काने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया, जबकि 12 अन्य सह-आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह आदेश कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने दिया.

लगी थीं कौन-कौन सी धाराएं

LiveLaw के अनुसार, FIR भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 147, 148 और 149 (दंगा करना), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 436 (आग से शरारत) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई थी.

ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने का यह दूसरा मामला है. इससे पहले उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिनकी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी.उस मामले में हुसैन को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी. कोर्ट ने कहा कि भले ही अपराध बहुत क्रूर था और पीड़ित की हत्या एक हिंसक भीड़ ने की थी, लेकिन सरकारी पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि दोषी सुधर नहीं सकते या सज़ा पूरी होने के बाद उनके रिहा होने से समाज को कोई खतरा होगा. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मधुकर पांडे ने दलील दी कि अंकित शर्मा का अपहरण किया गया था और उन पर बेरहमी से हमला किया गया था, जिससे उन्हें 51 चोटें आईं; इनमें से 18 चोटें धारदार हथियारों से लगी थीं.

उन्होंने कहा कि अंकित शर्मा का अपहरण किया गया और उन पर बेदर्दी से हमला किया गया. पीड़ित को कुल 51 चोटें आईं और उनमें से 18 धारदार हथियारों से लगी थीं. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी को एक या तीन बार चाकू मारा गया हो. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों ने अंकित शर्मा की मौत के बाद भी उन पर हमला जारी रखा. प्रॉसिक्यूटर ने आगे कहा कि आरोपी इंसान नहीं, जानवर थे. उन्हें मरे हुए व्यक्ति के प्रति कोई सम्मान नहीं था, इसलिए उन्हें जेल में ही रखा जाना चाहिए और मौत की सज़ा दी जानी चाहिए.