Delhi Restaurant Fire: दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग लगने से ‘धमाका’, कर्मचारियों ने फर्स्ट फ्लोर से लगाई छलांग

Delhi Restaurant Fire: देश की राजधानी दिल्ली में 2 जगहों पर आग लगने की वजह से अफरातफरी मच गई. गनीमत रही कि दोनों ही हादसों में जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक क्षति जरूर हुई है. पहली आग दिल्ली के पंजाबी बाग के एक मकान की पार्किंग में लगी, जबकि दूसरी आग भी मंगलवार की रात 10 बजे के बाद पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में लगी. यहां पर 13 अक्टूबर की रात करीब 10:34 बजे वेलकम थाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही संबंधित टीम मौके पहुंची. वहां मौजपुर में मुख्य जाफराबाद रोड पर स्थित उधम रेस्टोरेंट में आग लगी हुई थी. यह रेस्टोरेंट दुकान नंबर 169 में है. आग की घटना के बाद रेस्टोरेंट कर्मियों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि रसोई से यह आग फैली, जिसके बाद इसने रेस्टोरेंट के कुछ हिस्सों को भी ले लिया.

पहला हादसा

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) की रात 10:34 बजे वेलकम थाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही संबंधित टीम मौके पहुंची. वहां मौजपुर में मुख्य जाफराबाद रोड पर स्थित उधम रेस्टोरेंट में आग लगी हुई थी. यह रेस्टोरेंट दुकान नंबर 169 में है. आग लगने की वजह से वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल मच गई. इस दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूद गए. वहीं, सूचना पर पहुंची दमकल का गाड़ियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया.

दूसरा हादसा

दूसरा हादसा भी मंगलवार की रात और बुधवार की सुबह के दौरान हुआ. पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग रोड नंबर 62 स्थित एक मकान की पार्किंग में लगे बिजली के मीटरों में आग लग गई. जब तक लोग कुछ समझ पाते जोरदार धमाका हो गया. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया. लोगों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा कोई बम धमाका हो गया हो.

हादसों की जांच शुरू

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. इसमें ही पता चलेगा कि किन वजहों के चलते यह आग का हादसा हुआ. यहां पर बता दें कि दोनों ही हादसों की जांच शुरू कर दी गई है.

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