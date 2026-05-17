Home > दिल्ली > Delhi Red Light Area: आखिर कौन है GB Road का सरदार? जहां रातभर जिस्म तोड़ती हैं सेक्स वर्कर; जानें बदनाम गलियों का इतिहास

Delhi Red Light Area: आखिर कौन है GB Road का सरदार? जहां रातभर जिस्म तोड़ती हैं सेक्स वर्कर; जानें बदनाम गलियों का इतिहास

Delhi Red Light Area: वैसे तो दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां लोग अपना करियर बनाने आते हैं. लेकिन दिल्ली की गलियों में एक ऐसा इलाका भी बस्ता है जो सालों नसे बदनाम है. जहां लगभग 4000 लड़कियां अपना जिस्म बेच दो वक्त की रोटी कमाती हैं.

By: Heena Khan | Published: May 17, 2026 1:37:58 PM IST

delhi red light area story
delhi red light area story


Delhi Red Light Area: वैसे तो दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां लोग अपना करियर बनाने आते हैं. लेकिन दिल्ली की गलियों में एक ऐसा इलाका भी बस्ता है जो सालों नसे बदनाम है. जहां लगभग 4000 लड़कियां अपना जिस्म बेच दो वक्त की रोटी कमाती हैं. दिल्ली की गलियों में घूमते हुए, जब भी भारत के सबसे बदनाम रेड-लाइट ज़ोन की बात होती है, तो सबसे पहले जो नाम ज़हन में आता है, वो है GB रोड. ये वो जगह है जहां दिन के समय हार्डवेयर और ऑटो पार्ट्स बेचने वाली दुकानों पर भीड़-भाड़ रहती, लेकिन जैसे ही रात होती है, उन्ही दुकानों की ऊपरी मंज़िलों पर रहने वाली हज़ारों औरतें रातभर दर्द में तड़पती हैं और जिस्मफरोशी का धंधा करती हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर GB रोड पर चल रहे इस धंधे का मालिक कौन है? जी हाँ! आज, हम GB रोड के रहस्यमयी इतिहास की परतें खोलेंगे  और बताएंगे कि कब से यहां लड़कियों के जिस्म को बेचा जाता है. 

ये रहा GB Road का इतिहास

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि GB रोड का पूरा नाम ‘गारस्टिन बैस्टियन रोड’ है, जिसका नाम आधिकारिक तौर पर 1966 में बदलकर ‘स्वामी श्रद्धानंद मार्ग’ कर दिया गया था. बता दें कि जिस्मफरोशी का ये इलाका पुरानी दिल्ली के शाहजहानाबाद में स्थित है. खास बात ये है कि ये इलाका अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट तक फैली हुआ है. रेलवे लाइनों के बीच स्थित ये सड़क दिन के समय एशिया के सबसे बड़े हार्डवेयर बाज़ार के तौर पर जानी जाती है; यहाँ कारों के पुर्ज़े, मशीनरी और प्लंबिंग का सामान बेचा जाता है. लेकिन, जैसे ही रात ढलती है, ज़मीन पर बनी दुकानें बंद हो जाती हैं, और ऊपरी मंज़िलों पर स्थित 100 से ज़्यादा कोठों की लाइट जल जाती है. एक अनुमान के मुताबिक, यहाँ 1,000 से लेकर 4,000 तक औरतें और लड़कियाँ रहती हैं. इन लड़कियों की तस्करी नेपाल, बंगाल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों से की जाती है.

You Might Be Interested In

LPG Tanker to India: अब कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम! होर्मुज से भारत आ गया 20 हजार टन LPG से लदा जहाज

जानें कौन है यहां का मालिक 

वहीं अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस जगह का असली मालिक कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में, GB रोड का कोई एक मालिक नहीं है. यह एक सार्वजनिक सड़क है जो दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकार क्षेत्र में आती है. लेकिन, कोठों की मिल्कियत अलग-अलग लोगों के पास है. जी हाँ! इनमें से ज़्यादातर कोठों के मालिक निजी संपत्ति धारक या मालकिनें हैं. इतिहास बताता है कि ये पूरी स्थिति ब्रिटिश राज की ही एक विरासत है. मुगल काल के दौरान, दिल्ली में 5 अलग-अलग ‘रेड-लाइट’ इलाके थे. ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ  तवायफ़ों  के  कोठे कला और संगीत के साथ-साथ खूब फले-फूले. लेकिन बाद में ये कोठों में बदल गए और यहां जिस्मों का धंधा आप हो गया. 

KKR का महंगा खिलाड़ी निकला ‘फिसड्डी’! मैदान पर नहीं दिखा पाया कोई कमाल; किंग खान को हुआ करोड़ों का नुकसान

Tags: delhi newsGB roadred light area
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते...

May 16, 2026

गेहूं नहीं, इन आटों की रोटियां सेहत के लिए हैं...

May 16, 2026

IPL के 6 सबसे महंगे स्पेल, जब बल्लेबाजों ने नहीं...

May 16, 2026

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026
Delhi Red Light Area: आखिर कौन है GB Road का सरदार? जहां रातभर जिस्म तोड़ती हैं सेक्स वर्कर; जानें बदनाम गलियों का इतिहास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Red Light Area: आखिर कौन है GB Road का सरदार? जहां रातभर जिस्म तोड़ती हैं सेक्स वर्कर; जानें बदनाम गलियों का इतिहास
Delhi Red Light Area: आखिर कौन है GB Road का सरदार? जहां रातभर जिस्म तोड़ती हैं सेक्स वर्कर; जानें बदनाम गलियों का इतिहास
Delhi Red Light Area: आखिर कौन है GB Road का सरदार? जहां रातभर जिस्म तोड़ती हैं सेक्स वर्कर; जानें बदनाम गलियों का इतिहास
Delhi Red Light Area: आखिर कौन है GB Road का सरदार? जहां रातभर जिस्म तोड़ती हैं सेक्स वर्कर; जानें बदनाम गलियों का इतिहास