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लाल किला घूमने जा रहे हैं? पढ़ लें ये खबर वरना हो सकते हैं परेशान; बदल गया है एंट्री का नियम!

Red Fort Entry Rule: लाल किला घूमने का प्लान है? तो रुकिए, एंट्री का पुराना तरीका अब बदल गया है. भीड़ से बचने के लिए ASI ने एक नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है...

By: Shivani Singh | Last Updated: May 6, 2026 7:33:34 PM IST

लाल किला घूमने जा रहे हैं? पढ़ लें ये खबर वरना हो सकते हैं परेशान; बदल गया है एंट्री का नियम!


Red Fort Entry Rule: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के दीदार के लिए अब आपको लंबी कतारों में घंटों पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं होगी. ASI ने पर्यटकों की सुविधा के लिए 1 मई से नया QR कोड टर्नस्टाइल सिस्टम शुरू कर दिया है. अब सिर्फ एक स्कैन और आपकी एंट्री! जानिए कैसे यह डिजिटल बदलाव आपके सफर को आसान और तेज़ बनाने वाला है.

1 मई से QR कोड स्कैन से एंट्री

इस नई व्यवस्था के तहत जो 1 मई से लागू हुई है  पर्यटकों को अपने एंट्री टिकट पर छपा QR कोड एक खास मशीन पर स्कैन करना होगा। स्कैन करने पर, गेट अपने आप खुल जाएगा, जिससे पर्यटक आसानी से अंदर जा सकेंगे. उम्मीद है कि इस डिजिटल व्यवस्था से एंट्री की प्रक्रिया और भी तेज़ और व्यवस्थित हो जाएगी।

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पिछली कोशिश में तकनीकी दिक्कतें आईं

टर्नस्टाइल गेट का इस्तेमाल सबसे पहले 2018-19 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था, जब इन्हें ट्रायल के तौर पर दो गेटों पर लगाया गया था. हालाँकि, तकनीकी दिक्कतों की वजह से, उस समय यह सिस्टम ज़्यादा समय तक चालू नहीं रह पाया था. बाद में, 2022-23 में, इस सिस्टम का विस्तार करके इसे छह गेटों तक पहुँचाया गया. लेकिन किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की वजह से इसे पूरी तरह से बंद करना पड़ा.

लंबी कतारों को खत्म करने के लिए सिस्टम

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार, लाल किले आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से अक्सर एंट्री गेटों पर लंबी कतारें लग जाती हैं. पहले, टिकटों की जाँच कर्मचारियों द्वारा मैन्युअल रूप से की जाती थी यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी जिससे भीड़भाड़ और बढ़ जाती थी। इस खास समस्या को हल करने के लिए, अब इस स्मार्ट सिस्टम को फिर से शुरू किया गया है.

वीकेंड और छुट्टियों में भीड़ को संभालने में मददगार

शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिनों में, लाल किले में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे पहले अक्सर अफरा-तफरी मच जाती थी. नई व्यवस्था के तहत, पर्यटकों को टिकट खरीदने के बाद बस अपने टिकट का QR कोड स्कैन करना होगा, जिससे एंट्री में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाएगा. उम्मीद है कि इस पहल से न सिर्फ़ भीड़ को प्रभावी ढंग से संभालने में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यटकों का अनुभव भी बेहतर होगा.

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