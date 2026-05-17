Delhi Ration Card: राशन कार्ड बनवाने का मौका! कौन होगा शामिल, कौन रहेगा बाहर? पूरी डिटेल यहां

Apply For Delhi Ration Card: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है. तो आप अब राशन कार्ड बनवा सकते हैं. दिल्ली सरकार ने जनता को बडी राहत देते हुए 8 साल बाद राशन कार्ड बनवारे और परिवार के सदस्यों के नाम जोडने का प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है. यह राजधानी के लोगों के लिए एक बडा मौका है. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के मुताबिक, अब ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे?

आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पात्रता का शपथ पत्र और बिजली का बिल

किसके नाम बन सकता है राशन कार्ड?

परिवार का मुखिया

परिवार की सबसे बडी महिला

18 साल या उससे अधिक उम्र वाला परिवार का सदस्य

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए:

सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं.

फिर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

इसके बाद Apply Online वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब Pending for Submission सेक्शन में जाकर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखें.

अंत में जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट कर दें.

किन लोगों का नहीं बन सकता राशन कार्ड?