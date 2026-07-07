Home > क्राइम > लोहे की रॉड से मारा, फिर रस्सी से गला घोंटकर किया ‘द एंड’… सुराग नहीं छोड़े, फिर भी दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया 26 साल पुराने खौफनाक हत्याकांड का आरोपी!

लोहे की रॉड से मारा, फिर रस्सी से गला घोंटकर किया ‘द एंड’… सुराग नहीं छोड़े, फिर भी दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया 26 साल पुराने खौफनाक हत्याकांड का आरोपी!

29 साल पुराने राजौरी गार्डन मर्डर केस के आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है. इतने साल से अलग-अलग नाम-पहचान से जगह बदलकर छिपता फिर रहा था. यह वारदात 1997 की बताई जा रही है जब फहीम उर्फ अली भाई नाम के आरोपी ने अपने एक साथी को क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया था.

By: Kajal Jain | Published: July 7, 2026 4:03:42 PM IST

लोहे की रॉड से मारा, फिर रस्सी से गला घोंटकर किया 'द एंड'... सुराग नहीं छोड़े, फिर भी दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया 26 साल पुराने खौफनाक हत्याकांड का आरोपी!
लोहे की रॉड से मारा, फिर रस्सी से गला घोंटकर किया 'द एंड'... सुराग नहीं छोड़े, फिर भी दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया 26 साल पुराने खौफनाक हत्याकांड का आरोपी!


साल 1997 के खौफनाक हत्याकांड मामले में एक बड़ा मोड आया है. दिल्ली की क्राइम ब्रांच से कत्ल के मुख्य आरोपी फहीम उर्फ अली भाई को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है जिसने राजौरी गार्डन इलाके में अपने ही एक साथी की हत्या करके लाश को बैड के बक्से में बंद कर दिया था. आरोपी पिछले 26 साल से अपनी नाम और पहचान के साथ-साथ जगह बदलकर देश के अलग-अलग इलाकों में गुजारा कर रहा था. यह सनसनीखेज मामला राजधानी के न्याय के लिए लंबित पड़े हत्याकांडों में से एक था.

कमरे से बरामद हुआ था अज्ञात शव

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरी वारदात 14 मार्च 1997 को सुर्खियों में आई थी जब रघुबीर नगर के टीसी कैंप में रहने वाले 58 वर्षीय शरीफ हसन खान कमरे के अंदर मृत अवस्था में मिले थे. शरीफ हसन मूलत: उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के रहने वाले थे और राजौरी गार्डन में एक कपड़े की दुकान में काम करते थे जहां उनकी मुलाकात मोहम्मद फहीम नाम के शख्स से हुई थी जिसके बाद दोनों लगातार संपर्क में बने रहे.

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चोरी के इल्जाम में उतार दिया मौत के घाट

इस मामले में पुलिस की जांच से सामने आया कि 13 मार्च यानी शव मिलने के एक दिन पहले, आरोपी मोहमन्मद फहीम ने शरीफ हसन खान के पैसे चुरा लिए थे. इस मामले में दोनों का झगड़ा हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि मोहम्मद फहीम हिंसा पर उतर आया. उसने पर लोहे की रॉड से शरीफ हसन पर लगातार कई बार जानलेवा हमले किए और उसकी सांसे पूरी तरह से बंद करने के लिए रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी.

इस वारदात को अंजाम देकर शरीफ हसन खान के शव के लकड़ी के बैड के बक्से में छिपा दिया और घटनास्थल से फरार हो गया. पुलिस भी आरोपी के बार-बार पहचान बदलने के कारण पकड़ने में असमर्थ रही. यह मामला 26 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया.

कोर्ट ने पहले ही मान लिया था अपराधी

मोहम्मद फहीम के लंबे समय तक फरार रहने के बाद कोर्ट ने पहले ही उसे प्रोक्लेंम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था लेकिन हाल ही में क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर सेंट्रल रेंज को पुराने मामले की तहकीकात का जिम्मा सौंरा जिसके बाद पुलिस ने शुरुआती स्तर से जांच की और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दबोच लिया. दिल्ली पुलिस लगातार उसके पैतृक गांव और परिचितों से पूछताछ कर रही थी.

आरोपी के डिजिटल सबूत नहीं थे इसलिए खूफिया जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर उसका पता लगाना पड़ा. पूछताछ के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई. जांच से पता चला कि आरोपी अली भाई के नाम से पीओपी का काम करता था और पुलिस से बचने के लिए जगह बदलता रहता था. सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद 3 जुलाई को लखनऊ के ठाकुरगंज से मोहम्मद फहीम उर्फ अली भाई को गिरफ्तार कर लिया गया.

ये भी पढ़ें:- इन्हें पशु कहना भी पशुओं का अपमान… 66 पन्नों के जजमेंट में न्यायाधीश ने लिखा-‘क्या यही है तुम मर्दों की पहचान?’ दरिंदे को उम्रकैद!

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