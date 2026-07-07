लोहे की रॉड से मारा, फिर रस्सी से गला घोंटकर किया 'द एंड'... सुराग नहीं छोड़े, फिर भी दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया 26 साल पुराने खौफनाक हत्याकांड का आरोपी!

साल 1997 के खौफनाक हत्याकांड मामले में एक बड़ा मोड आया है. दिल्ली की क्राइम ब्रांच से कत्ल के मुख्य आरोपी फहीम उर्फ अली भाई को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है जिसने राजौरी गार्डन इलाके में अपने ही एक साथी की हत्या करके लाश को बैड के बक्से में बंद कर दिया था. आरोपी पिछले 26 साल से अपनी नाम और पहचान के साथ-साथ जगह बदलकर देश के अलग-अलग इलाकों में गुजारा कर रहा था. यह सनसनीखेज मामला राजधानी के न्याय के लिए लंबित पड़े हत्याकांडों में से एक था.

कमरे से बरामद हुआ था अज्ञात शव

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरी वारदात 14 मार्च 1997 को सुर्खियों में आई थी जब रघुबीर नगर के टीसी कैंप में रहने वाले 58 वर्षीय शरीफ हसन खान कमरे के अंदर मृत अवस्था में मिले थे. शरीफ हसन मूलत: उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के रहने वाले थे और राजौरी गार्डन में एक कपड़े की दुकान में काम करते थे जहां उनकी मुलाकात मोहम्मद फहीम नाम के शख्स से हुई थी जिसके बाद दोनों लगातार संपर्क में बने रहे.

चोरी के इल्जाम में उतार दिया मौत के घाट

इस मामले में पुलिस की जांच से सामने आया कि 13 मार्च यानी शव मिलने के एक दिन पहले, आरोपी मोहमन्मद फहीम ने शरीफ हसन खान के पैसे चुरा लिए थे. इस मामले में दोनों का झगड़ा हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि मोहम्मद फहीम हिंसा पर उतर आया. उसने पर लोहे की रॉड से शरीफ हसन पर लगातार कई बार जानलेवा हमले किए और उसकी सांसे पूरी तरह से बंद करने के लिए रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी.

इस वारदात को अंजाम देकर शरीफ हसन खान के शव के लकड़ी के बैड के बक्से में छिपा दिया और घटनास्थल से फरार हो गया. पुलिस भी आरोपी के बार-बार पहचान बदलने के कारण पकड़ने में असमर्थ रही. यह मामला 26 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया.

🚨 ABSCONDING MURDER ACCUSED ARRESTED AFTER 29 YEARS ON THE RUN | COLD CASE CRACKED ⚖️ 👮‍♂️ CR, Crime Branch solves a 29-year-old murder case, bringing a declared proclaimed offender to justice after nearly three decades on the run.

🎯 Wanted in a 1997 murder case of PS Rajouri… pic.twitter.com/CoDqcWI9Nw — Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) July 6, 2026

कोर्ट ने पहले ही मान लिया था अपराधी

मोहम्मद फहीम के लंबे समय तक फरार रहने के बाद कोर्ट ने पहले ही उसे प्रोक्लेंम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था लेकिन हाल ही में क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर सेंट्रल रेंज को पुराने मामले की तहकीकात का जिम्मा सौंरा जिसके बाद पुलिस ने शुरुआती स्तर से जांच की और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दबोच लिया. दिल्ली पुलिस लगातार उसके पैतृक गांव और परिचितों से पूछताछ कर रही थी.

आरोपी के डिजिटल सबूत नहीं थे इसलिए खूफिया जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर उसका पता लगाना पड़ा. पूछताछ के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई. जांच से पता चला कि आरोपी अली भाई के नाम से पीओपी का काम करता था और पुलिस से बचने के लिए जगह बदलता रहता था. सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद 3 जुलाई को लखनऊ के ठाकुरगंज से मोहम्मद फहीम उर्फ अली भाई को गिरफ्तार कर लिया गया.

ये भी पढ़ें:- इन्हें पशु कहना भी पशुओं का अपमान… 66 पन्नों के जजमेंट में न्यायाधीश ने लिखा-‘क्या यही है तुम मर्दों की पहचान?’ दरिंदे को उम्रकैद!