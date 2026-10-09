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दिल्ली प्रदर्शन को देखते हुए हाई अलर्ट! मस्जिद में माइक लेकर पहुंची पुलिस, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील; वीडियो वायरल

Delhi Protest: दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले CJP प्रदर्शन से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी मस्जिद के अंदर लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील कर रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 9, 2026 2:55:05 PM IST

पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मस्जिद में माइक लेकर पहुंची पुलिस, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील
पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मस्जिद में माइक लेकर पहुंची पुलिस, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील


दिल्ली में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले CJP प्रदर्शन को देखते हुए पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है. इस बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पुरानी दिल्ली की मस्जिद में लोगों से प्रदर्शन से दूर रहने और अपने परिवार व बच्चों को भी भीड़ में शामिल न होने की समझाइश देने की अपील करता नजर आ रहा है.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मस्जिद के अंदर पुलिस का एक अधिकारी इमाम के माइक्रोफोन से लोगों को संबोधित करता दिखाई दे रहा है. इस दौरान कई मुस्लिम नमाज के लिए फर्श पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और मस्जिद के इमाम भी पुलिस अधिकारी के साथ खड़े हैं.

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पुलिस ने क्या की अपील?

वीडियो में पुलिस अधिकारी लोगों से अपील करते हुए कह रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह और भड़काऊ संदेश पर भरोसा न करें. किसी के उकसावे में न आएं और जिम्मेदार नागरिक बनकर कानून का पालन करें. क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें. अपने परिवार और बच्चों को समझाएं कि वे किसी भी भीड़ या विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा न बनें. प्रशासन अपना काम कर रहा है, ऐसे में अनावश्यक रूप से किसी को भी नुकसान न पहुंचे. 

10 अक्टूबर को होगा प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को ‘चलो दिल्ली’ मार्च बुलाया है. यह मार्च चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच होगा. यह मार्च भारत के इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत हो रही धांधली के खिलाफ होगा. 

यह खबर भी पढ़ें: CJP विरोध-प्रदर्शन से रेलवे अलर्ट! 10 अक्टूबर को दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने वाली ट्रेनें होंगी रद्द, देखें लिस्ट

Tags: Chandni Chowk MosqueDelhi High Alertdelhi protest
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