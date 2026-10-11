Delhi Protest: युवक को पीटा, लड़की को जमीन पर पटका! अब सलाखों के पीछे 4 आरोपी; मामले पर पिंकी चौधरी का बड़ा बयान

Delhi Protest Girl Assault Video: दिल्ली में 10 अक्तूबर 2026 को हुए कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन के बीच सामने आए एक वायरल वीडियो ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो में कुछ लोग एक युवक प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट करते और एक लड़की को जमीन पर गिराते नजर आ रहे है. फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायर होने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले का खुद संज्ञान लिया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. घटना डीडीयू मार्ग की बताई जा रही है, जो कमला मार्केट थाना क्षेत्र में आता है.

वीडियो में आखिर क्या दिखा?

कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिखाए गए वायरल फुटेज में चार लोगों का एक झुंड एक युवक प्रदर्शनकारी की ओर बढ़ता दिखाई देता है. इसके बाद उसके साथ धक्का-मु्क्की और मारपीट होती नजर आती है. इसी दौरान एक लड़की वहां पहुंचती है तो उसे भी धक्का देकर जमीन पर गिराते हुए देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के रवैये को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठे.

DEEPLY DISTURBING! BJP-RSS goons beating a young girl in the presence of Delhi Police, with an officer seemingly guiding them to stop the recording. Why is Delhi Police helping goons attack peaceful protestors instead of protecting them? Who gave them this free hand? https://t.co/2JeT40wrx2 — Cockroach Janta Party – CJP (@Cockroachisback) October 10, 2026

पुलिस ने किन चार लोगों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने मामले में रमन सैनी, विवेकानंद, कपिल कुमार और रविंद्र उर्फ गोविंद हिंदू को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर की गई. आरोपियों के खिलाफ BNSS की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. BNSS की धारा 126/170 का इस्तेमाल निवारक कार्रवाई के प्रावधानों में किया जाता है, दिल्ली पुलि की अपनी सामग्री में इसे पुराने CrPC 107/151 के समकक्ष बताया गया है.

पिंकी चौधरी ने कहा कि वह उनके संगठन के वर्कर

इस मामले में हिंदू रक्षा दल की प्रेसिडेंट पिंकी चौधरी का भी बयान सामने आया है. उन्होंने दावा किया कि वीडियो में आरोपियों में से कपिल कुमार और रविंदर सिंह उर्फ ​​गोविंद हिंदू उनके संगठन से जुड़े हैं. हालांकि, पुलिस अभी भी इस बात की जांच कर रही है कि वीडियो में दिख रहे सभी आरोपी असल में हिंदू रक्षा दल से जुड़े थे या नहीं.

विरोध प्रदर्शनों के बीच विवाद क्यों बढ़ा?

यह घटना ऐसे समय में हुई जब 10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले CJP विरोध प्रदर्शन के लिए सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी. पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया और कई इलाकों में पाबंदियां लगा दीं. इस तनावपूर्ण माहौल के बीच, DDU मार्ग की घटना के एक वीडियो ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई और सिक्योरिटी इंतज़ामों को लेकर बहस छेड़ दी है.