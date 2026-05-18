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पालम, हौज खास और… दिल्ली के तमाम इलाकों में कटेगी बिजली, 20 से ज्यादा इलाके लिस्ट में शामिल

Delhi Power Cut: दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. बिजली वितरण कंपनियों ने इसकी लिस्ट भी जारी की है. कंपनी की तरफ से बताया गया है कि 20 से ज्यादा इलाकों में घंटों बत्ती गुल रहने वाली है.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 18, 2026 4:53:45 PM IST

दिल्ली में बिजली कटौती
दिल्ली में बिजली कटौती


Delhi Power Cut: दिल्ली के कई इलाकों में 19 मई को बिजली कटौती के बारे में सूचना दी गई है. बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने इसके बारे में जानकारी शेयर की है. साथ ही प्रभावित इलाकों की लिस्ट भी शेयर की है. इस लिस्ट में 20 से ज्यादा इलाकों के नाम शामिल हैं. इसमें बताया गया है कि किस इलाके में कितने घंटों के लिए बिजली काटी जाएगी. इस लिस्ट में पालम, खानपुर, नागलोई, निजामुद्दीन, आर.के पुरम, नजफगढ़, जकपुरी, जफरपुर, बादली और रोहिणी समेत तमाम इलाकों के नाम हैं.

बीएसईएस ने जारी की लिस्ट

  • पालम के द्वारका सेक्टर 8 के ब्लॉक डी में 11 बजे से 12:35 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 
  • पालम के सीतापुरी पार्ट 1, ब्लॉक ई में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे के लिए बिजली कटौती होने वाली है.
  • हौजखास के साउथ एक्सटेंशन II ब्लॉक डी में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़घंटे के लिए बिजली कटौती होने वाली है.
  • नागलोई के प्रधान एन्क्लेव और पश्चिम विहार के ब्लॉक GH 8 में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 3 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 
  • नागलोई के निहाल विहार, अध्यापक नगर ब्लॉक जी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • टैगोर गार्डन के ब्लॉक डब्ल्यूजेड मुखर्जी पार्क चौखंडी विष्णु गार्डन में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • खानपुर के संगम विहार के देवली, ब्लॉक एल 2 और ब्लॉक बी में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे तक के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • निजामुद्दीन के लाजपत नगर के ब्लॉक जी में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे तक के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • विकासपुरी के ब्लॉक M ज़ैलदार एन्क्लेव, हस्तसाल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • आर.के पुरम के द्वारका, सेक्टर दो के पॉकेट दो में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चार घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • नजफगढ़ के ब्लॉक ई श्याम विहार I नजफगढ़, दीनारपुर एक्सटेंशन नजफगढ़, दुर्गा पार्क में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी. 
  • जफरपुर के सारंगपुर गांव, काजीपुर गांव, धंसा गांव, जाफरपुर कलां गांव, इस्सापुर गांव और बड़होसरा में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • जनकपुरी के हरी नगर, पॉकेट जी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

टाटा पावर लिमिटेड ने जारी की लिस्ट

  • बादली के पंसाली में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चार घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • बादली के अलीपुर में सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • बादली के होलांबी खुर्द इलाके में सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक तीन घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • बादली के सेक्टर 28 के जीएच 2 में सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • बादली के सेक्टर 35 में सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • किराड़ी के रामा विहार में सुबह 9 बजे से दोपहर 11 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • किराड़ी के रानीखेड़ा में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 10:30 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • रोहिणी के RG-MALL और सेक्टर 11 के कुछ इलाके में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चार घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.
  • मॉडल टाउन के आई ब्लॉक में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.       

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Tags: delhi news
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