Delhi Power Cut Schedule 21 May 2026: आज दिल्ली के इन इलाको में रहेगी बत्ती गुल, चेक करें अपना मोहल्ला

Delhi Power Cut Schedule 21 May 2026: दिल्ली में इस समय गर्मी अपने चरम पर है. राजधानी का तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच पंखा, कूलर और एसी लोगों की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं. ऐसे मौसम में अगर बिजली चली जाए तो परेशानी और भी बढ़ जाती है. इसी बीच बिजली वितरण कंपनियों BSES और Tata Power DDL ने गुरुवार 21 मई 2026 के लिए राजधानी के कई इलाकों में पावर कट का शेड्यूल जारी किया है.

कंपनियों के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर मरम्मत, नेटवर्क अपग्रेडेशन, सर्किट मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी कार्यों के कारण कुछ घंटों तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. ऐसे में जिन इलाकों में बिजली कटौती होनी है, वहां रहने वाले लोगों को पहले से जरूरी तैयारी करने की सलाह दी गई है.

एंड्रयूज गंज और कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया

दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज इलाके में ट्रांसफॉर्मर में ऑयल लीकेज की समस्या के कारण दोपहर 1:05 बजे से शाम 5:05 बजे तक बिजली कटौती रहेगी. वहीं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के ब्लॉक-ए में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक 11 केवी फीडर से जुड़े मेंटेनेंस कार्यों की वजह से बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

नांगलोई और विकासपुरी में तीन घंटे का पावर कट

पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई और विकासपुरी इलाके में भी लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा. यहां ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क अपग्रेडेशन और सिविल वर्क के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं रहेगी. विकासपुरी एक्सटेंशन और जीजी-2 विकासपुरी के कई हिस्सों में इस दौरान सप्लाई बाधित रहेगी.

जनकपुरी और राजौरी गार्डन में भी रहेगी परेशानी

जनकपुरी डिवीजन के कुछ इलाकों में एलटी एसीबी और एलटी मेंटेनेंस कार्यों के कारण सुबह 11:05 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी. इसमें ब्लॉक ए-1 जनकपुरी और असालतपुर गांव का ब्लॉक ए-3 क्षेत्र शामिल है. इसके अलावा राजौरी गार्डन के ब्लॉक-वी इलाके में एलटी सर्किट मेंटेनेंस के चलते सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:05 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी.

मोहन गार्डन, मुंगेशपुर और खेड़ा कलां में भी कटौती

मोहन गार्डन क्षेत्र के फेज-2 ओम विहार नवादा और रजापुर खुर्द विकास नगर में एलटी सर्किट से जुड़े कार्यों की वजह से सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली नहीं रहेगी. वहीं Tata Power DDL ने उत्तरी दिल्ली के खेड़ा कलां, मुंगेशपुर, झिम्मतपुरा एग्रीकल्चर और रामेश्वर नगर के कुछ हिस्सों में भी 2 से 4 घंटे तक बिजली कटौती की जानकारी दी है.

बिजली कटने से पहले जरूर कर लें ये तैयारी

अगर आपका इलाका भी बिजली कटौती वाली लिस्ट में शामिल है, तो पहले से कुछ जरूरी तैयारी कर लेना बेहतर रहेगा. मोबाइल और अन्य जरूरी डिवाइस पहले ही चार्ज कर लें. पानी की टंकी भर लें, क्योंकि बिजली जाने पर मोटर काम नहीं करेगी. इसके अलावा जरूरी घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल समय रहते पूरा कर लें. गर्मी से राहत के लिए इनवर्टर की जांच कर लें और अगर बैकअप की सुविधा नहीं है तो हाथ वाला पंखा या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखें.