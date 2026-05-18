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Delhi Power Cut Schedule 18 May 2026: आज दिल्ली के इन इलाकों में होगा पावर कट, चेक करें शेड्यूल

Delhi Power Cut Schedule 18 May, 2026: दिल्ली में आज कुछ इलाकों में कुछ समय के लिए पावर कट होगा. आइए जानते हैं कि ये कब और कहां पर होगा-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 18, 2026 11:32:14 AM IST

Delhi Power Cut Schedule 18 May 2026: आज दिल्ली के इन इलाकों में होगा पावर कट, चेक करें शेड्यूल


Delhi Power Cut Schedule 18 May, 2026: दिल्ली में गर्मी लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना भी चुनौती बन गया है. ऐसे मौसम में अगर बिजली कट जाए तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी बीच राजधानी के कई इलाकों में सोमवार, 18 मई 2026 को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है. बिजली वितरण कंपनी Tata Power DDL ने मेंटेनेंस और मरम्मत कार्यों के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में निर्धारित पावर कट की जानकारी जारी की है.

कंपनी के अनुसार ये बिजली कटौती जरूरी तकनीकी कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, ट्रांसफॉर्मर मरम्मत और फॉल्टी एसेट रेक्टिफिकेशन के कारण की जा रही है. ऐसे में जिन इलाकों में बिजली बंद रहेगी, वहां रहने वाले लोगों को पहले से जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है ताकि गर्मी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

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 शाहबाद डेयरी और खेड़ा कलां में बिजली कटौती

जारी शेड्यूल के मुताबिक बादली इलाके के शाहबाद डेयरी के कुछ हिस्सों में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी. वहीं खेड़ा कलां क्षेत्र में सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रोजेक्ट वर्क के चलते बिजली बाधित रहेगी.

 बवाना और पूठ इंडस्ट्रियल एरिया में रहेगा शटडाउन

बवाना के मुंगेशपुर गांव में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक बिजली नहीं रहेगी. इसके अलावा पूठ इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चार घंटे का पावर कट रहेगा. गौरतलब है कि पिछले साल मुंगेशपुर इलाके में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था.

 केशवपुरम और अशोक विहार में मरम्मत कार्य

केशवपुरम के ए और बी ब्लॉक शास्त्री नगर में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. वहीं अशोक विहार फेज-1 के IA ब्लॉक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में भी इसी दौरान मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिससे बिजली कटौती होगी.

 किराड़ी, मॉडल टाउन और मोती नगर के लोग रहें सतर्क

किराड़ी के अगर नगर और निठारी इलाकों में सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच अलग-अलग समय पर बिजली बंद रहेगी. मॉडल टाउन के के-ब्लॉक में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी. वहीं मोती नगर के NIA फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक चार घंटे का शटडाउन रहेगा.

इसके अलावा नरेला के विशाल एन्क्लेव और न्यू सनौठ कॉलोनी में भी सुबह और दोपहर के समय बिजली कटौती तय की गई है.

 रोहिणी और शालीमार बाग में भी रहेगा असर

रोहिणी सेक्टर-11 के जी-4, जी-5 और जी-6 ब्लॉक में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ट्रांसफॉर्मर मरम्मत का काम चलेगा. वहीं शालीमार बाग के कालीघाट इलाके में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी.

 बिजली कटौती से पहले कर लें जरूरी तैयारी

अगर आप इन प्रभावित इलाकों में रहते हैं तो बिजली कटौती से पहले जरूरी तैयारी जरूर कर लें. पानी स्टोर करके रखें, मोबाइल और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले से चार्ज कर लें. साथ ही इन्वर्टर और बैकअप सिस्टम भी जांच लें, ताकि भीषण गर्मी के दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

Tags: Delhi Power CutDelhi Power Cut ScheduleDelhi Power Cut Schedule 18 MayDelhi Power Cut Schedule 18 May 2026
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