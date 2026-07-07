हौज खास, नांगलोई समेत तमाम इलाकों में होगी बिजली कटौती, बारिश के मौसम में छाएगा अंधेरा

Delhi Power Cut: दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. कहीं सुहाने मौसम ने पैर पसारे हैं, तो कहीं उमस ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है. इसी बीच दिल्ली में बिजली कटौती के बारे में भी जानकारी दी गई है. दिल्ली की बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस राजधानी प्राइवेट लिमिटेड ने जानकारी दी है कि तमाम इलाकों में घंटों बिजली कटौती की जाएगी. इसके पीछे का कारण है कि इन जगहों पर मेंटेनेंस का काम होना है. इस दौरान प्रभावित इलाकों की लिस्ट भी शेयर की गई है.

दिल्ली के इन इलाकों में कटेगी बिजली

हौज खास के जवाहर लाल यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दो घंटे के लिए बत्ती गुल रहने वाली है.

नांगलोई के डीडीए पार्क, निहाल विहार अध्यापक नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे के लिए बत्ती गुल रहने वाली है.

हौज खास के पॉकेट बी, कटवारिया सराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

पालम के मिर्जापुर महावीर एन्क्लेव में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

पालम के ब्लॉक जे पालम में सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक डेढ़ घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के सुभाष नगर ब्लॉक 4 में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के एमसीडी मार्केट अशोक नगर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

जनकपुरी के ब्लॉक जी और ब्लॉक जे राजौरी गार्डन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मुंडका के इंडस्ट्रियल इलाके में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मुंडका के मुंडका एक्सटेंशन में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

मोहन गार्डन के जय भारत एन्क्लेव भगवती गार्डन नवादा में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी.

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